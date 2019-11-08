دوليه

بات باريس سان جرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي أول المتأهلين إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في ختام الجولة الرابعة أول من امس، فيما أنعش كل من ريال مدريد الإسباني وتوتنهام الإنكليزي آماله.

وحجز كل من سان جرمان وبايرن بطاقته بفوز رابع تواليا، الأول على حساب ضيفه كلوب بروج البلجيكي 1-0، والثاني على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 2-0، فيما تأهل يوفنتوس بفوزه على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 2-1.

وضرب ريال مدريد بقوة عندما أكرم وفادة ضيفه غلطة سراي التركي 6-0 بينها هاتريك للواعد البرازيلي رودريغو، فيما عاد توتنهام الإنكليزي بفوز كبير على حساب مضيفه النجم الأحمر الصربي 4-0. وفرط مانشستر سيتي الإنكليزي في حسم تأهله بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه أتالانتا الإيطالي 1-1، والأمر ذاته بالنسبة لأتلتيكو مدريد الإسباني بخسارته أمام مضيفه باير ليفركوزن الألماني 1-2.

وقاد الأرجنتيني ماورو إيكاردي سان جرمان إلى الفوز على كلوب بروج 1-0 والتأهل الى ثمن النهائي.وسجل إيكاردي، المعار من إنتر الإيطالي، الهدف الوحيد (21) رافعا رصيده إلى 8 أهداف في المباريات السبع الأخيرة.وحصل كلوب بروج على ركلة جزاء (76) أهدرها السنغالي مباي دياني بعدما تصدى لها حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس.وجدد سان جرمان فوزه على بروج بعدما كان سحقه 5-0 في الجولة الثالثة، فعزز موقعه في صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة بفارق خمس نقاط أمام ريال مدريد الذي عزز حظوظه في التأهل بفوز ثان على التوالي على النادي التركي (فاز 1-0 في الجولة الثالثة في اسطنبول).

وفي المجموعة ذاتها، فرض المهاجم البرازيلي الواعد رودريغو نفسه نجما للمباراة بتسجيله هاتريك في الدقائق 4 و7 و90+2. ولم يتوقف تألق رودريغو الذي بات في سن الثامنة عشرة و301 يوما أصغر لاعب برازيلي يهز الشباك في تاريخ المسابقة القارية العريقة، على التسجيل في المباراة الثانية له في المسابقة، بل صنع الهدف الرابع الذي سجله الفرنسي السابق كريم بنزيمة (45)، فيما تكفل القائد سيرجيو راموس بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء (14).وسجل بنزيمة هدفا آخر في الشوط الثاني (81).

وفي المجموعة الثانية، ضمَّد بايرن ميونيخ جراحه بفوزه على ضيفه أولمبياكوس بهدفين للبولندي روبرت ليفاندوفسكي (69) والكرواتي إيفان بيريسيتش (89).وهو الفوز الرابع تواليا لبايرن

فعزز موقعه في الصدارة برصيد 12 نقطة، فيما مني أولمبياكوس لخسارته الثالثة تواليا فبقي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.وعوض بايرن خسارته المدوية أمام مضيفه إينتراخت فرانكفورت 1-5 السبت في البوندسليغا والتي أدت إلى إعفاء مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش من منصبه وتعيين مساعده هانز-ديتر فليك الذي نجح في اختباره الأول بانتظار الاختبار الثاني غدا ضد بوروسيا دورتموند في قمة المرحلة 11 من الدوري. وأنعش توتنهام، وصيف بطل النسخة الأخيرة، آماله في التأهل بفوزه الكبير على مضيفه النجم الأحمر 4-0 تناوب على تسجيلها الأرجنتيني لو سيلسو (34) والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين (57 و61) والدنماركي كريستيان إريكسن (85).ورفع توتنهام رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد النجم الاحمر عند 3 نقاط في المركز الثالث.-

ومنح الدولي البرازيلي دوغلاس كوستا فريقه يوفنتوس بطاقة التأهل المبكر بتسجيله هدف الفوز المتأخر على مضيفه لوكوموتيف موسكو 2-1.وبكر يوفنتوس بالتسجيل عبر لاعب وسطه الويلزي آرون رامسي (3)، لكن أليكسي ميرانتشوك أدرك التعادل بعد تسع دقائق، قبل أن ينجح البديل كوستا في خطف هدف الفوز (90+3).وهو الفوز الثالث على التوالي ليوفنتوس فعزز موقعه في الصدارة برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام أتلتيكو مدريد، وظل لوكوموتيف ثالثاً بثلاث نقاط وهو نفس رصيد ليفركوزن الذي حقق فوزه الأول. وفي المجموعة ذاتها، تعرّض أتلتيكو للخسارة الأولى بسقوطه أمام مضيفه باير ليفركوزن 1-2.وتقدم باير ليفركوزن بهدفين سجلهما الغاني توماس بارتيه (41 خطأ في مرمى فريقه) وكيفن فولاند (55).ولعب الفريق الألماني بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 84، بعد طرد لاعب وسطه نديم اميري، فاستغل أتلتيكو مدريد النقص العددي وقلص الفارق عبر مهاجمه الدولي ألفارو موراتا (90+4).

وكسب أتالانتا نقطته الأولى في أول مشاركة له في تاريخه في المسابقة عندما أرغم ضيفه مانشستر سيتي على التعادل 1-1 وحرمه من حجز البطاقة الأولى عن المجموعة الثالثة.وكان مانشستر سيتي في طريقه إلى تحقيق الفوز الرابع تواليا وتخطي الدور الأول عندما تقدم بهدف لمهاجمه الدولي رحيم سترليلينغ في الدقيقة السابعة، ثم حصل على ركلة جزاء أهدرها مهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس (43)، قبل أن ينتفض أتالانتا في الشوط الثاني ويدرك التعادل عبر الكرواتي ماريو باساليتش (49).

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة، بفارق خمس نقاط عن شاختار دانييتسك الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي اللذين تعادلا 3-3 في مباراة شهدت حالة طرد في صفوف كل فريق بعد بطاقتين صفراوين كانتا من نصيب نيكولا مورو (41 و74) لدى المضيف، ومارلوس لدى الضيوف (73 و79).

