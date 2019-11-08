دوليه

زاد فيتوريا غيمارايش متاعب ضيفه أرسنال الإنكليزي وأجَّل تأهله إلى الدور الثاني عندما أرغمه على التعادل 1-1 أول من امس في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة ضمن مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

وكان أرسنال في طريقه إلى خطف فوز ثمين من النادي البرتغالي بهدف لمدافعه الدولي الألماني السابق شكوردان مصطفي (80)، بيد أن الفريق البرتغالي الذي حصد نقطته الأولى في المسابقة، نجح في إدراك التعادل عبر البرازيلي برونو دوارتي في الدقيقة الأولى من الدقائق الخمس التي احتسبت وقتا بدل ضائع. وكان أرسنال يمني النفس بفوزه الرابع تواليا في المسابقة وحسم تأهله مبكرا، بيد أنه أرغم على التعادل الإيجابي وتأجل بالتالي تأهله.

وأقيمت المباراة أول من امس لتفادي الازدحام المروري في ظل إقامة مباراة لجار منافسه، سبورتينغ براغا، ضد بشيكتاش التركي أمس في موقع على بعد 20 دقيقة من ملعبه.وتابع أرسنال نتائجه المخيبة في الآونة الأخيرة وفشل للمباراة الرابعة على التوالي في تحقيق الفوز في مختلف المسابقات (تعادلان في الدوري وخسارة بركلات الترجيح في كأس الرابطة)، وتحديدا منذ تغلبه على فيتوريا غيمارايش 3-2 في الجولة الثالثة من المسابقة القارية. وقدم أرسنال آداء مخيبا وواجه لاعبوه ضغطا كبيرا من غيمارايش الذي كان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف بالنظر إلى الفرص الكثيرة التي سنحت لمهاجميه مستغلين غياب أكثر من لاعب أساسي في صفوف الضيوف بعدما فضل المدرب الإسباني أوناي ايمري إراحتهم أبرزهم القائد الجديد المهاجم الغابوني بيار ايميريك أوباميانغ وصانع الألعاب الألماني مسعود اوزيل والمدافع البرازيلي دافيد لويز.

وقال إيمري «في هذه المسابقة، هدفنا هو أن نكون في المركز الأول للمجموعة. سنلعب المباراتين المقبلتين للتأكيد صدارتنا».كما غاب السويسري غرانيت تشاكا للمباراة الثالثة تواليا بعدما تم تجريده من شارة القائد على خلفية التوتر القائم بينه وبين مشجعي النادي إثر استبداله في مباراة ضد كريستال بالاس في الدوري المحلي.وجلس الفرنسيان ماتيو الكندوزي وألكسندر لاكازيت والأوروغوياني لوكاس توريرا والإسباني هيكتور بيليرين وحارس المرمى الألماني بيرند لينو والبوسني سياد كولاسيناتش على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع بالثلاثة الأوائل في الشوط الثاني مكان الإسباني داني سيبايوس (54) وبوكايو ساكا (65) وجوزيف ويلوك (78) على التوالي.

