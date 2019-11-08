دوليه

أكدت إدارة نادي نابولي، وصيف بطل الدوري الإيطالي، أول من أمس أنها ستتخذ كل الاجراءات الممكنة بعد امتناع لاعبيها عن الانخراط في معسكر مغلق طلبته في ظل تراجع النتائج، ولاقى معارضة المدرب كارلو أنشيلوتي.

وأتى البيان غداة خوض الفريق مباراة الجولة الرابعة ضمن المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا ضد ضيفه ريد بول سالزبورغ النمسوي (1-1)، وامتناع اللاعبين عن الانخراط في المعسكر، والمدرب أنشيلوتي عن الحضور الى المؤتمر الصحافي التقليدي بعد المباراة القارية الثلاثاء.

وقال النادي الذي حل وصيفا ليوفنتوس في الموسمين الماضيين «في ما يتعلق بتصرف لاعبي الفريق الأول، يعلن النادي أنه سيقوم بكل ما في وسعه لحماية مصالحه الاقتصادية، أصوله، حقوق الصورة العائدة له، والمصالح التأديبية».وأضاف «يريد النادي أن يؤكد أنه أوكل الى مدرب الفريق الأول كارلو أنشيلوتي مسؤولية اتخاذ القرار بشأن معسكر الفريق الأول»، مشددا على أنه «لن يكون ثمة المزيد من البيانات الصحافية في المستقبل المنظور». وأشارت تقارير صحافية إيطالية الى أنه كان من المفترض أن يلتحق اللاعبون بالمعسكر مباشرة بعد المباراة على ملعب سان باولو في نابولي، لكنهم قاموا عوضا عن ذلك بالذهاب الى منازلهم. كما خاض اللاعبون اول من أمس حصة تمرين في مقر التدريب التابع للنادي، قبل أن يذهب كل منهم أيضا في حال سبيله، بحسب صحيفة «كورييري ديلو سبورت».

وكان رئيس النادي أوريليو دي لورنتيس أمر بخوض الفريق معسكرا مغلقا حتى مباراته المقبلة في «سيري أ» غدا ضد ضيفه جنوى، بعد الخسارة أمام روما نهاية الأسبوع الماضي 1-2 في المرحلة الحادية عشرة. وأدت هذه الخسارة الى تراجع نابولي الى المركز السابع في ترتيب الدوري المحلي، بعدما اكتفى بفوز وتعادلين وخسارة في مبارياته الأربع الأخيرة في بطولة إيطاليا.كما أرجأ تعادله مع سالزبورغ الثلاثاء، تأهله الى دور الـ16 لمسابقة دوري الأبطال عن المجموعة الخامسة التي تنازل عن صدارتها بفارق نقطة واحدة لصالح ليفربول الإنكليزي (8 مقابل 9).ولم يخف أنشيلوتي معارضته لإقامة هذا المعسكر، اذ قال في تصريحات الإثنين عشية المباراة القارية «النادي اتخذ هذا القرار وأنا علي احترامه. لكن اذا سئلت عما اذا كنت موافقا عليه، فسأجيب بكلا».

