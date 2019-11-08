دوليه

يملك ريال سوسييداد فرصة الانفراد بالصدارة مؤقتا عندما يستضيف ليغانيس اليوم في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني. وكان ريال سوسييداد المستفيد الأكبر من المرحلة الماضية كونه الفريق الوحيد الذي استفاد من الخسارة المفاجئة لبرشلونة حامل اللقب أمام مضيفه ليفانتي 1-3، ولحق به إلى الصدارة، وذلك بفوزه على مضيفه غرناطة 2-1.

ويتخلف ريال سوسييداد بفارق الأهداف خلف برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد الذي كان سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ريال بيتيس.ويأمل ريال سوسييداد في استغلال عاملي الأرض والجمهور ومعاناة ليغانيس صاحب المركز الأخير بفوز واحد وتعادلين، من أجل تحقيق فوزه الثاني تواليا والرابع في المباريات الخمس الأخيرة والضغط على برشلونة وريال مدريد اللذين يلعبان غدا، الأول سيستضيف سلتا فيغو الثامن عشر، ويحل الثاني ضيفا على إيبار الرابع عشر. ويخوض ليغانيس مباراته الأولى بقيادة مدربه الجديد المكسيكي خافيير أغيري (60 عاما) الذي عين خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بيليغرينو المقال من منصبه في أكتوبر الماضي على خلفية النتائج السيئة.

وسيعود أغيري الذي أقيل قبل أشهر من منصبه مدربا للمنتخب المصري، الى الدوري الإسباني حيث سبق له الإشراف على أندية عدة منها أتلتيكو مدريد (2006-2009) واسبانيول (2012-2014).