دوليه

قال لاعب ليفربول، السنغالي ساديو مانيه، إن حكم مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي، بعد غد، في الدوري الإنكليزي، سيضعه «تحت المجهر قليلا»، بسبب حديث مدرب سيتي بيب غوارديولا عن «ادعاء السقوط».

وتحدث غوارديولا هذا الأسبوع عن أن مانيه «يدعي السقوط في بعض الأحيان»، بعد حصوله على إنذار في الشوط الأول ضد أستون فيلا لهذا السبب، لكن مدرب سيتي تراجع عن تصريحاته بعد ذلك. ويستضيف ليفربول المتصدر منافسه سيتي حامل اللقب، في قمة الدوري، وأشار مانيه إلى أن موعد اتهامات غوارديولا «ليس من قبيل المصادفة». وأبلغ مانيه وسائل إعلام بريطانية «أعتقد أن هذا ذكاء منه، للفت انتباه الحكم، لكني سألعب بأسلوبي كما أفعل دائما». وأوضح المهاجم السنغالي أن هذه التصريحات لم تشغل باله كثيرا.

وأضاف «لم ألفت انتباهي لما قاله لأنه جزء من كرة القدم، لو كان ادعاء السقوط سيمنحني ركلة جزاء سأفعل ذلك.. لم لا؟ لكن مدربي يورغن (كلوب) كان محقا، لا أدعي السقوط».

