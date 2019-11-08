دوليه

لحق النصر حامل اللقب بالهلال إلى الصدارة بفوزه على الفيصلي 2-0 أول من أمس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة من الدوري السعودي. وسجل المغربي عبد الرزاق حمدالله (11) والبرازيلي جوليانو دي باولا (28) الهدفين.

ورفع النصر رصيده إلى 20 نقطة بفارق الأهداف خلف الهلال، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 17 نقطة في المركز الرابع. ورغم البداية الحذرة إلا أن النصر نجح في افتتاح التسجيل عندما لعب سلطان الغنام كرة عرضية ارتقى لها حمدالله وتابعها برأسه على يمين مصطفى ملائكة (11). وكاد النصر أن يضاعف النتيجة بعد دقيقة واحدة عبر حمدالله من انفراده لكنه سدد بجوار القائم (12)، ثم مرر المغربي نور الدين أمرابط كرة عرضية تابعها سلطان الغنام برأسه ارتطمت بالقائم وتهيأت أمام جوليانو الذي تابعها بقوة داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني (28). وواصل النصر أفضليته في الشوط الثاني وأنقذ الحارس مصطفى ملائكة مرمى فريقه من هدف ثالث بتصديه لانفراد حمدالله (61)، وسدد الأخير كرة قوية لكنها علت العارضة (73)، وناب القائم الأيسر عن حارس الفيصلي برده كرة النيجيري احمد موسى (90).

وصعد التعاون الى المركز السادس بفوزه الكبير على الرائد 3-0 سجلها مدالله العليان (2) وعبد المجيد السواط (18) وهيلدون أوغوستو من الرأس الأخضر (90 من ركلة جزاء) في الدربي المؤجل من المرحلة الرابعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة. ورفع التعاون رصيده إلى 16 نقطة، بينما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز العاشر.

