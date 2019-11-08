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حجز الرامي طلال الرشيدي بطاقة التأهل الثالثة للكويت لاولمبياد طوكيو 2020 بعد حصوله أول من أمس على المركز الاول في منافسات فردي تراب في البطولة الاسيوية الـ 14 للرماية المقامة في قطر فيما جاء خالد المضف ثانيا وناصر المقلد ثالثا.

وحققت الكويت في البطولة الآسيوية ايضا المركز الاول في منافسات تراب (فرق) بفريقها المكون من ناصر المقلد وخالد المضف وطلال الرشيدي فيما جاء المنتخب الهندي ثانيا والمنتخب القطري ثالثا. واعرب رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي في تصريح لـ «كونا» عن فخره بهذا الانجاز المتميز لابطال الكويت في هذه البطولة الآسيوية التي تشارك فيها 34 دولة يمثلها امهر الرماة في القارة.

وأهدى العتيبي الانجاز الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي.

وقال ان ابطال الكويت في رياضة الاباء والاجداد حققوا نتائج متميزة في هذه البطولة التي شهدت منافسة شديدة مضيفا ان اللاعب الرشيدي حقق بطاقة التأهل الثالثة للكويت الى اولمبياد طوكيو بعد ان نالت الكويت بطاقتين في بطولات سابقة.

من جهته، أشاد رئيس الاتحاد الدولي للرماية فلاديمير لينس في تصريح مماثل بالتطور الذي تشهده الرماية الكويتية عاما بعد اخر وبالجهود التي يبذلها جميع المسؤولين عن اتحاد الرماية الكويتي وهو ما ساهم في تحقق التطور الذي يتميز به الاتحاد والرماة الكويتيون.

من جانبه اشاد الامين العام للاتحاد الكويتي ورئيس وفد المنتخب الى البطولة الاسيوية عبيد العصيمي في تصريح مماثل بالانجاز المتميز لرماة الكويت مضيفا ان ذلك يأتي ثمرة الاستعداد المتواصل من اللاعبين والحرص الكبير من اتحاد الرماية على تهيئة كل اسباب التميز والتفوق في البطولات. واهدى هذا الانجاز الاسيوي الى القيادة السياسية الحكيمة في البلاد والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي

مشيرا الى العطاء الكبير الذي تقدمه الدولة الى اتحاد الرماية الكويتي وجميع الرماة والذي ساهم في تحقيق النتائج المتميزة. من جهته، أعرب الرامي الرشيدي عن اعتزازه بالانجاز الذي حققه في البطولة الاسيوية في قطر والذي نال على اثره بطاقة تأهل الى اولمبياد طوكيو الذي يقام العام المقبل مشيدا بالانجاز الكبير الذي حققه ايضا الراميان المضف والمقلد. وأعرب عن الشكر

الجزيل للقيادة السياسية الحكيمة للبلاد التي تحرص على تشجيع جميع الرياضيين وتقدم لهم جميع التسهيلات التي تساهم في تحقيق المراكز المتقدمة في البطولات الاقليمية والعالمية مشيدا برئيس الاتحاد الكويتي للرماية واعضاء مجلس الادارة لدعمهم المتميز الذي اثمر تحقيق نتائج متميزة.

