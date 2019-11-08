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هنأ وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، الشيخ سلمان الحمود بمناسبة تزكيته رئيسا للاتحاد الاسيوي للرماية للسنوات الاربع المقبلة. كما هنأ الجبري ايضا في بيان لـ «كونا» رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية دعيج العتيبي بمناسبة انتخابه لمنصب الامين العام للاتحاد القاري للعبة. واعرب عن فخره بحصول ابناء الكويت على عدد من المناصب القارية المختلفة ما يؤكد قدرتهم على النهوض بالرياضات القارية المختلفة متمنيا لهم التوفيق والسداد لما له من فائدة للجميع. يذكر ان تزكية الشيخ سلمان الحمود جاءت خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الاسيوي الذي عقد الاحد الماضي بمجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد بحضور رؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية الاعضاء في الاتحاد الاولمبي. وشهد الاجتماع ايضا انتخاب رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية دعيج العتيبي بمنصب الامين العام للاتحاد الاسيوي.

من جانب آخر، أشاد الوزير الجبري بالانجازات التي حققها منتخب الكويت للناشئين في البطولة العربية للجودو التي احتضنها الاردن اخيرا. واعرب الجبري في تصريح لـ «كونا» عن امله ان يستمروا في تحقيق الانجازات الرياضية لرفع علم واسم الكويت عاليا في المحافل الرياضية الاقليمية والدولية. وحصد لاعبو الكويت 22 ميدالية في البطولة العربية التي اقيمت في الفترة ما بين 1 الى 5 نوفمبر الجاري بواقع سبع ميداليات ذهبية واربع ميداليات فضية و11 ميدالية برونزية. يذكر أن منتخب الكويت للناشئين شارك بعشرة لاعبين ضمن 127 لاعبا ولاعبة يمثلون منتخبات 14 دولة هي الكويت والأردن المستضيف والامارات والبحرين والسعودية وقطر واليمن والعراق وسورية ولبنان وفلسطين ومصر والجزائر والمغرب.

