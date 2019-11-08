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منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جائزة الماسة الآسيوية التي تعد أرفع جوائز الاتحاد إلى السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا تقديراً وعرفاناً لجهوده الواضحة في خدمة لعبة كرة القدم على مدى أكثر من ثلاثة عقود.

وقدم الشيخ سلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي «فيفا» الجائزة إلى السلطان عبدالله امس الخميس في قصر «إستانا نيغارا» بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. وأعرب الشيخ سلمان عن اعتزازه باسهامات السلطان عبدالله في خدمة كرة القدم قائلا: «إن جلالته يعد نموذجا مشرقا للشخصيات المؤثرة في كرة القدم الآسيوية، وباسم عموم أسرة كرة القدم في آسيا، فإنني أعرب لجلالته عن التقدير والإمتنان على اسهاماته الواضحة في إثراء مسيرة الكرة الآسيوية عبر سنوات حافلة بالبذل والعطاء». وأضاف بن إبراهيم: «لقد قام جلالة السلطان عبدالله بخدمة اللعبة من خلال مناصبه المتعددة في الاتحادين الآسيوي والدولي، وسنظل نستذكر باعتزاز ما أنجزه من نجاحات وما تركه من إرث مميز في الترويج للقيم الرياضية النبيلة ونشر لعبة كرة القدم في القارة الآسيوية، متمنياً لجلالته كل التوفيق والسداد». وأعرب السلطان عبدالله عن اعتزازه بالحصول على جائزة ماسة آسيا قائلا: «كرة القدم كانت تسير في دمي منذ كنت طفلاً، وأنا أتشرف بالانضمام إلى قائمة الحاصلين على هذه الجائزة والتي تتضمن بعض أعظم الشخصيات والأساطير في كرة القدم». وأضاف: «كذلك أنا سعيد بتكريم إرث والدي، حيث ساهم بشكل كبير نحو كرة القدم في ماليزيا والعالم، وهو مصدر إلهام بالنسبة لي، وأنا أهدي هذه الجائزة له». وأوضح: «كذلك أود تقديم الشكر والتقدير لزملائي الذين خصصوا الوقت من أجل تقديم المشورة لي على امتداد السنين، وأسهموا في وصول كرة القدم إلى موقعها الحالي، قمنا بقطع خطوات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأنا واثق أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيواصل نشر متعة اللعبة ويوحد المجتمعات المتنوعة، ويبني على الأساسات المتينة من أجل الوصول إلى نجاحات أعظم في السنوات القادمة».

