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يبحث الكويت عن فوز جديد عندما يحل ضيفاً على العربي في 06:45 مساء اليوم على ستاد صباح السالم في ختام الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

ويقف الأبيض والأخضر على طرفي نقيض تماماً، فالأحوال مستقرة فنياً وإدارياً في الكويت، في الوقت الذي يعيش فيه العربي أوضاعاً متوترة وتراجعاً فنياً.

وحصد الأبيض 13 نقطة من مبارياته الخمس الأولى بفوزه في 4 منها، مقابل تعادل وحيد مع القادسية، وقدم الفريق عروضاَ قوية بقيادة مدربه السوري حسام السيد كان آخرها الفوز على الساحل بخماسية نظيفة في الجولة الماضية.

ويملك السيد العديد من الأوراق الرابحة في مقدمتها العاجي جمعة سعيد الكاميروني دييغو كالديرون والفرنسي عبدول سيسوكو والسوري عمر ميداني إلى جانب يوسف ناصر وفيصل زايد وفهد الهاجري وفهد حمود وطلال الفاضل وسامي الصانع وعبدالله البريكي وشريدة الشريدة ومشاري غنام.

ويدرك الكويت أن العربي لن يكون صيداً سهلاً رغم احتلاله المركز قبل الأخير برصيد نقطتين، لذلك سيكون الأبيض حذراً في تعامله مع اللقاء من أجل الظفر بالنقاط الثلاث والاستمرار في الصدارة.

في المقابل، يخوض الأخضر اللقاء وهو يمر بفترة صعبة جداً تراجع فيها الفريق على المستوى الفني حتى وصل إلى المركز قبل الأخير برصيد نقطتين وبفارق الأهداف عن اليرموك متذيل الترتيب. وتأتي المباراة بعد يومين من تجديد مجلس ادارة النادي الثقة في الجهازين الفني والإداري، وهو أمر كان الهدف منه رفع الروح المعنوية والبحث عن انطلاقة تعيد للفريق روحه المفقودة، خصوصاً أن الأداء لم يتغير كثيراً بعد إقالة الإسباني خوان مارتينيز وتعيين مدرب فريق الشباب بالنادي البوسني داركو نيستروفيتش. ومع أن داركو أجرى أكثر من تغيير في التشكيلة خلال المباريات التي قاد فيها الفريق إلا أن نتائج الأخضر كانت متراجعة، فتعادل مع الشباب في الوقت بدل الضائع 1-1، وخسر من الساحل 1-2، قبل أن يتلقى هزيمة قاسية بنتيجة 1-4 أمام كاظمة في الجولة الماضية. واستمر أداء محترفي الأحضر دون المستوى فلم يظهر السوري يوسف قلفا ولا الليبي السنوني الهادي ولا البرازيلي ماريون فرنانديز ولا الإسباني تشافي توريس بالصورة المطلوبة. وكانت الجولة انطلقت أول من أمس بلقاءين، تعادل في الأول الساحل مع اليرموك بنتيجة 1-1 على ستاد الشباب. سجل هدف التقدم للساحل العاجي احمد تيتي، وتعادل لليرموك الكاميروني يانيك نيانغ من ركلة جزاء ليرفع الساحل رصيده الى 8 نقاط، واليرموك إلى نقطتين.

وفي اللقاء الثاني، استعاد الشباب توازنه وتغلب على مضيفه التضامن بهدف دون رد سجله السنغالي بيراهيم غايي في الدقيقة 51. ورفع الشباب الذي خسر من النصر بنتيجة 1-4 في الجولة الماضية، رصيده الى 10 نقاط في حين تجمد رصيد التضامن عند 6 نقاط.

