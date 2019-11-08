محلية

حقق الكويت بداية قوية في بطولة الأندية الاسيوية الـ22 لكرة اليد المقامة في كوريا الجنوبية لغاية 17 نوفمبر الحالي، بفوزه المستحق على زاغروس الإيراني 36-24 في انطلاق الجولة الأولى من منافسات المجموعة الاولى والتي شهدت أيضاً فوز الشارقة الاماراتي على هاوكس الكوري الجنوبي مستضيف البطولة 29-22.

وسقط العربي ،ممثل الكويت الثاني، في اولى مباراتيه أمام عمان العماني 22-28 ضمن منافسات المجموعة الثانية التي شهدت أيضاً فوز الوكرة القطري على فولاذ الايراني 33-31، والوحدة السعودي على باربار البحريني 24-22.

وقدم الأبيض أداء مشرفاً من خلال السيطرة على مجريات المباراة منذ البداية بفضل جدية لاعبيه الذين قدموا أداء لافتاً مكنهم من انهاء المباراة بفارق كبير وصل إلى 12 هدفاً. ويسعى الأبيض الى الاستمرار في تقديم عروضه القوية في المباريات المقبلة من أجل المنافسة على المراكز الاولى في البطولة.

في المقابل لم يقدم العربي العرض المأمول منه في مواجهة عمان وبات الأخضر بحاجة إلى بذل مجهودات أكبر في المنافسات المقبلة في ظل وجود فرق قوية جداً في مجموعته الامر الذي سيصعب من مهتمه بصورة كبيرة.

