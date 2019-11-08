محلية

قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الطائرة تغيير مواعد اقامة مباريات الدرجة الممتازة والاول في بطولة الدوري الى يوم الخميس بدلاً من الثلاثاء اعتبارا من الجولات المقبلة وذلك من أجل راحة اللاعبين.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس لجنة المسابقات د. مشعل رمضان مع مسؤولي اللعبة في الاندية للتشاور حول جميع الامور المتعلقة في مختلف بطولات المراحل السنية وكيفية تطور اللعبة بصورة عامة.

واتفق الحضور على اهمية الاهتمام بالمراحل السنية في الاندية من أجل تطوير اللعبة بصورة عامة، وقال رمضان بهذا الشأن أن مجلس إدارة الاتحاد يعمل جاهداً على تطوير اللعبة موضحاً أن هذا التطوير لن يتحقق الا بالاهتمام بالقاعدة والناشئين، مبيناً أن لدى لجنة المسابقات وشؤون اللاعبين بالاتحاد تضع تصورا لاستحداث مسابقة لتحت 21 سنة وذلك لزيادة رقعة التنافس في هذه المرحلة لأنها ستؤهل اللاعب إلى مسابقات الكبار وبالتالي تتشكل فرق قوية قادرة على المنافسة في مختلف البطولات المحلية والخارجية.

الا أن عددا من ممثلي الأندية ارتأى أن تقام هذه المسابقة كمهرجان في يوم واحد بدلا من تنظيمها كمسابقة طويلة وكذلك اختيار منتخبات من مرحلتي 14 و 16 وكذلك مرحلتي 16 و 19 وهذان المنتخبان يلعبان لقاءات ودية مع فرق الأندية لتطوير المستوى العام.

