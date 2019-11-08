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طلب الاتحاد النيبالي لكرة القدم من الاتحاد الآسيوي للعبة نقل مباراة منتخبه مع الأزرق في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى كأس العالم في قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023 الى بوتان التي رحبت باستضافة هذا اللقاء الذي يقام يوم 19 نوفمبر الحالي، علماً أن الاتحاد الكويتي يرغب في اقامتهابقطر او عمان لعدم جهوزية ملعب تاساراث في العاصمة النيبالية كاتماندو.

ويخوض الأزرق منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية يوم الخميس المقبل ضد ضيفه التايواني، اذ يحتل الأزرق المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط خلف استراليا المتصدرة(9 نقاط) والأردن الثاني (7 نقاط)، فيما تأتي نيبال رابعاً مع 3 نقاط وتايوان أخيراً دون اية نقطة.

ومن المنتظر ان يعلن المدرب ثامر عناد اليوم تشكيلة الأزرق لمواجهتي تايوان ونيبال على ان يتجمع المنتخب غداً لبدء التدريبات على ستاد نادي الكويت، فيما ينتظم الفريق في معسكر مغلق في فندق الشيراتون بعد غد.