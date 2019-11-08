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قال رئيس جهاز الكرة في نادي الشباب جابر الزنكي أن فريقه استعاد توازنه بسرعة بعد أيام قليلة من تعرضه لخسارة كبيرة أمام النصر بنتيجة 1-4 في الجولة الماضية. وأضاف الزنكي بعد فوز الشباب على التضامن بهدف دون رد في مباراة لعب فيها فريقه بعشرة لاعبين بعد طرد علي مصطفى، أن حالة الطرد أعطت اللاعبين دافعاً إضافياً لتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة. وتابع في تصريح تلفزيوني: «حرص الجهاز الإداري بين شوطي المباراة على حث اللاعبين بأن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يبذلوا قصارى جهدهم لتعويض النقص العددي، وهو ما حدث بالفعل في الشوط الثاني»، مشيداً بالروح العالية للاعبين وتجاوزهم الخسارة أمام النصر والظفر بالنقاط الثلاثة والاقتراب أكثر من فرق الصدارة».