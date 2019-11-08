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نال اللاعب البريطاني دومينيك باريت لقب النسخة الـ13 من دورة الكويت الدولية المفتوحة للبولينغ، آخر جولات الدوري العالمي 2019، والتي يبلغ مجموع جوائزها 218 ألف دولار أميركي. كما نالت بطلة دورة الولايات المتحدة المفتوحة 2019 الاميركية دانييل ماكويان لقب السيدات، وسليمان الشعيبي لقب فئة الشباب المخصصة للكويتيين فقط.

وتفوق باريت بطل العالم عام 2013 وأوروبا 2010 و2012 و2013، مساء اول من امس، على الايسلندي آرنار يونسون صاحب الفضية (289-235) و(278-277) في المباراة النهائية للدورة التي اختتمت في مركز الكويت للبولينغ في السالمية، بمشاركة 112 لاعباً من حول العالم بين أبطال دوليين كبار ومصنفين مرموقين وعدد محدود من الهواة، طمعا في استغلال آخر الفرص المتاحة للفوز بلقب الدوري العالمي.

وظفر الكندي ميتش هوب بالبرونزية، بخسارته في لقاء فاصل امام باريت (230-253)، في حين احتل وصيف بطل العالم 2017 الفنزويلي إيلديمارو رويز المركز الرابع (خسر امام باريت 223-276)، ومايكل ماك من هونغ كونغ الخامس (خسر امام رويز 234-275).

ونال باريت جائزة مالية قدرها 50 الف دولار أميركي ويونسون 25 الفا وهوب 12 الفا، علما ان الاول يعد اول بريطاني يظفر بلقب الدورة، واقصى انجاز حققه كان المركز الثاني في النسخة الحادية عشرة عام 2014.

وكان يونسون وهوب وباريت ورويز وماك بلغوا الدور النهائي الحاسم، بحلولهم في المراكز من الاول وحتى الخامس على التوالي في الدور الثالث الذي شهد صراعا قويا بين 16 لاعبا وشارك فيه الكويتي مصطفى الموسوي (حل عاشرا) وسيدة واحدة هي الاميركية دانييل ماكيوان (حلث ثانية عشرة).

ولدى السيدات، تغلبت الأميركية ماكيوان على مواطنتها ليز جونسون صاحبة الفضية (268-190) في المباراة النهائية، في حين نالت الكولومبية ماريا رودريغيز البرونزية، بخسارتها امام جونسون (250-257) في لقاء فاصل. واكتفت السويدية آنا أندرسون بالمركز الرابع، بهزيمتها امام جونسون (211-279) في لقاء فاصل آخر.

ولدى الشباب، تغلب الشعيبي على فيصل سليم صاحب الفضية (257-221) في المباراة النهائية، في الوقت الذي احرز فيه علي أشكناني البرونزية بخسارته امام سليم (200-265) في لقاء فاصل. واكتفى عبدالله الدبيان بالمركز الرابع، بخسارته امام أشكناني (199-266) في لقاء فاصل آخر.

