مال وأعمال

ارتفعت مطالبات البنوك على القطاع الخاص في 9 أشهر الأولى من العام الحالي بأكثر من مليار دينار لتستقر عند مستوى 40 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 38.79 ملياراً بنهاية يناير، فيما تراجعت ودائع وحسابات الحكومة على أساس شهري إلى 8.6 مليارات مقابل 9 مليارات بنهاية أغسطس 2019.

ووفق الأرقام الصادرة عن الاحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي لشهر سبتمبر 2019، فإن موجودات بنك الكويت المركزي ارتفعت بواقع 640 مليون دينار خلال 9 أشهر الأولى من العام لتصل إلى 10.14 مليارات دينار بنهاية سبتمبر مقابل 9.5 مليارات بداية العام الحالي.

وقد ارتفعت قيمة الاحتياطي الأجنبي للكويت على أساس سنوي بنسبة 6.36 في المئة مسجلة 11.772 مليار دينار مقابل 11.068 مليار دينار.

ودعم النمو السنوي للاحتياطي الكويتي، صعود مجموع العملة والودائع بنسبة 6.56 في المئة عند 11.021 مليار دينار في سبتمبر السابق، مقارنة بـ11.343 مليار دينار بالشهر المناظر من العام السابق، مع نمو شهري 2.06 في المئة.

وأشارت الإحصائية النقدية إلى أن القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب واصلت استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية «بنك الكويت المركزي»، وتحتفظ به كأصول احتياطية.

وفي السياق ذاته، حققت موجودات البنوك ارتفاعاً بحوالي 4 مليارات دينار في 9 أشهر، حيث ارتفعت من مستوى 65.9 ملياراً إلى 69.9 ملياراً بنهاية سبتمبر الماضي بدعم من الأرباح التشغيلية والقدرة الائتمانية العالية للقطاع المصرفي في تمويل المشاريع التنموية العملاقة التي تطرحها الدولة ضمن خطتها التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت الاحصائية إلى قيم معاملات نقاط البيع 2.55 مليار دينار وقيم معاملات أجهزة السحب الآلي بواقع 3 مليارات دينار ليصل إجمالي القيمة 5.5 مليارات دينار خلال 3 أشهر الممتدة من يوليو إلى سبتمبر.

