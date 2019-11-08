مال وأعمال

ارتفعت قيمة إنفاق الكويتيين على السياحة الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 31.38 في المئة على أساس سنوي، وفق مسح بيانات بنك الكويت المركزي وبلغ على السياحة الخارجية بالستة أشهر المنتهية في يونيو 2.818 مليار دينار، مقابل 2.145 مليار دينار.

ووزع الإنفاق على السياحة الخارجية بين 1.440 مليار دينار في الربع الأول من 2019، و1.378 مليار دينار بالربع الثاني من نفس العام. يُشار إلى أن إنفاق الكويتيين على السياحة بلغ في العام الماضي 4.03 مليار دينار، بارتفاع 17.6 في المئة، مقارنة بــ3.43 مليار دينار في 2017.

وحسب بيانات الهيئة العامة للخدمات المدنية، بلغ عدد سكان الكويت 4.82 مليون نسمة في يوليو السابق، موزعة بين 3.40 ملايين نسمة غير كويتي، و1.42 مليون نسمة كويتي. وبالعودة إلى بيانات المركزي الكويتي، تراجع عجز حساب الخدمات في الربع الثاني من 2019 بنسبة 12.19 في المئة عند 1.729 مليار دينار، مقارنة بـ1.969 مليار دينار في الربع المقارن.

