مال وأعمال

هبطت مؤشرات السوق جماعياً في الأسبوع الأول من نوفمبر الحالي، مع تراجع ملحوظ بوتيرة التداولات مقارنة بالأسبوع الماضي. وأنهى المؤشر العام تعاملات الأسبوع عند النقطة 5693.95 خاسراً نحو 23.4 نقطة مقارنة بإقفاله الأسبوع الماضي عند مستوى 5717.33 نقطة، ليهبط بنسبة 0.41 في المئة. كما تراجع مؤشر السوق الأول خلال الأسبوع 0.53 في المئة عند مستوى 6178.51 نقطة خاسراً 32.6 نقطة، وتراجع «الرئيس» 0.09 في المئة عند 4753.69 نقطة خاسراً 4.25 نقاط.

وتقلصت أحجام التداول بالبورصة خلال الأسبوع بنحو 19.1 في المئة، لتصل إلى 599.81 مليون سهم مقابل 741.72 مليون سهم في الأسبوع الماضي. وانخفضت كذلك السيولة الأسبوعية 38.1 في المئة، لتصل إلى 78.63 مليون دينار مقابل 127.11 مليون دينار في الأسبوع السابق مباشرة. وبالنسبة لصفقات الأسبوع، فشهدت تراجعاً بنحو 21.4 في المئة، لتصل إلى 24.48 ألف صفقة مقارنة بعددها في الأسبوع الماضي والبالغ 31.14 ألف صفقة.

