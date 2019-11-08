مال وأعمال

د. ب. أ: بعد وقف إنتاجها لمدة عام، قررت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية «أودي» استئناف إنتاج سيارات الدفع الخلفي من الطراز «آر8» مع طرح نسخة 2020 من هذا الطراز.

وبحسب ما أعلنته أودي التابعة لمجموعة فولكسفاجن أكبر منتج سيارات في أوروبا فإن السيارة «آر8 في 10» ذات الدفع الخلفي ستكون متاحة في فئتي الكوبيه وسبايدر من هذا الطراز مع نفس التعديلات الشكلية التي تم إدخالها على النسخة الجديدة من السيارة في فئة الدفع الرباعي. ولتمييز السيارة ذات الدفع الخلفي عن السيارة ذات الدفع الرباعي في هذا الطراز سيتم تزويد الأولى بشفرة جانبية بلونين، حيث سيكون لون الجزء العلوي منها أسود لامعاً، في حين سيكون الجزء الأسفل منها بنفس لون جسم السيارة.

وستعمل السيارة آر8 ذات الدفع الخلفي بمحرك سعة 5?2 لترات ويتكون من 8 صمامات وهو نفس المحرك المستخدم في باقي سيارات الطراز. وتقول أودي إن المحرك في هذه الفئة بقوة 532 حصانا عزم شدته 398 رطلا لكل قدم مكعب. وبالطبع فإن إزالة نظام الدفع الرباعي من السيارة سيجعلها أخف وزنا. وتقول أودي إن السيارة آر8 الكوبيه ذات الدفع الخلفي أخف وزنا بمقدار 143 رطلا عن السيارة ذات الدفع الرباعي.

