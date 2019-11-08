مال وأعمال

أعلنت مجموعة الامتياز الاستثمارية عن ترسية العقد رقم CFP/MISC/0066 على إحدى الشركات التابعة للامتياز والمملوكة بنسبة 50?69 في المئة والخاص بأعمال خدمات تحضير قبل وأثناء التشغيل لمشروع الوقود البيئي الحزمة رقم 1 - مصفاة ميناء عبدالله والتابع لشركة البترول الوطنية الكويتية، وذلك بقيمة 3?923?082?228 دينار (ثلاثة ملايين وتسعمائة وثلاثة وعشرون ألف واثنان وثمانون دينار و228 فلساً) لمدة سنتان.

وعن أثر المالي قالت الشركة على موقع البورصة إنه من المتوقع أن تحقق الشركة التابعة نسبة هامش ربح قدرها 2?0 في المئة - 4?0 في المئة من قيمة العقد مع العلم أن نسبة هامش الربح المذكور هي نسبة تقديرية وغير ثابتة وتتغير صعوداً وهبوطاً على ضوء مراحل سير المشروع ومدة التنفيذ ونسب الإنجاز ومدى تحقيق النتائج الفعلية بعد التنفيذ الكامل للمشروع علماً بأن حصة شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية البالغة 50?69 في المئة، تحتسب من صافي الربح وفقاً لنسبة الإنجاز المقدر.

