مال وأعمال

أعلنت «زين» عن رعايتها البلاتينية لمُلتقى تشجيع المُنتج المحلّي تحت شعار «صناعتنا فخرنا»، والذي نظّمته جمعية الصحافيين الكويتية والجمعية الكويتية لحماية الملكية الصناعية تحت رعاية وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في حفل افتتاح المُلتقى، والذي شهد حضور مُمثّل راعي الحفل نائب المدير العام في الهيئة العامة للصناعة محمد العدواني، ورئيس اللجنة المُنظّمة للمُلتقى أمين سر جمعية الصحافيين عدنان الراشد، ومدير إدارة العلاقات الخارجية والداخلية في شركة زين الكويت حمد المُطر، بالإضافة إلى تواجد مجموعة من القياديين من القطاعين العام والخاص.

وبينت «زين» أن مُشاركتها في المُلتقى أتت لتؤكّد على التزامها بالتواجد في الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تُسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف التنموية للدولة، لتعكس بذلك دورها الرئيس كشركة وطنية رائدة في التفاعل مع مختلف المشاريع التخطيطية والتطويرية التي تسهم بالارتقاء برفعة وازدهار الكويت على جميع المستويات والأصعدة، خاصةً وكونها تُمثّل القطاع الخاص الكويتي الذي يُعتبر شريكاً استراتيجياً في خطط التنمية للدولة وأحد ركائزها الأساسية.

وأشارت الشركة إلى أن المُلتقى قد جاء بتنظيم مُشترك من قبل جمعية الصحافيين الكويتية والجمعية الكويتية لحماية الملكية الصناعية وشركة Nouf Expo بالتعاون مع كل من اتحاد الصناعات الكويتية وغرفة تجارة وصناعة الكويت والهيئة العامة للصناعة وجهاز حماية المنافسة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث هدف بشكل رئيسي إلى تعزيز دور القطاع الخاص وإبراز إسهاماته في خطة التنمية المُنبثقة عن تصوّر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لرؤية «كويت جديدة» بحلول العام 2035.

وأكدت «زين» أنها تحرص على المشاركة الفعّالة في مختلف الأنشطة المحلّية والإقليمية التي تهدف إلى الإسهام في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، حيث لن تدّخر الشركة جهداً في تقديم المساندة والدعم لكل جهة تخدم الأهداف التنموية للدولة وتُسهم في رفعة الوطن.

