مال وأعمال

حققت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات أرباحاً بقيمة 3.37 ملايين دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل أرباح بنحو 3.24 ملايين دينار في الفترة ذاتها من عام 2018، بارتفاع نسبته 4 في المئة. وقالت الشركة في افصاحها على موقع البورصة ان أرباح الربع الثالث من العام الحالي.

بلغت 254.5 ألف دينار (838.64 ألف دولار)، مقارنة الربع الثالث من العام الماضي والبالغة 586 ألف دينار (1.94 مليون دولار).بتراجع 56.7 في المئة على أساس سنوي. وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى تحسن الربح التشغيلي للمجموعة مع زيادة الإيرادات الأخرى.

