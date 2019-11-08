مال وأعمال

ارتفعت أرباح شركة الكوت للمشاريع الصناعة في الربع الثالث الى 1.43 مليون دينار (4.72 ملايين دولار)، مقابل 1.33 مليون دينار (4.39 ملايين دولار) بنفس الفترة من 2018.

وقالت الكوت في بيانها على موقع البورصة ان نسبة النمو في الارباح بلغت 7.14 في المئة على أساس سنوي وعلى مستوى التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت أرباح الكوت 4.79 مليون دينار، بتراجع 4.22 في المئة عن مستواها في الفترة المناظرة من العام السابق البالغ 5 ملايين دينار.

وعزت الشركة تراجع أرباح التسعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى وجود انخفاض في إجمالي المبيعات.

