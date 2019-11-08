مال وأعمال

حققت لشركة السينما الكويتية الوطنية نحو الفترة 3.08 ملايين دينار (10.17 ملايين دولار) ارباحا في الربع الثالث من العام الحالي بارتفاع 30 في المئة على أساس سنوي بالمقارنة بنتائج الربع الثالث من العام الماضي والبالغة 2.37 مليون دينار (7.83 ملايين دولار). أظهرت البيانات المالية لشركة السينما على موقع البورصة انها حققت أرباحاً بقيمة 7.166 ملايين دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل أرباح بنحو 7.040 ملايين دينار في الفترة ذاتها من عام 2018، بارتفاع نسبته 1.8 في المئة. وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى زيادة إيرادات النشاط 11 في المئة وارتفاع تكاليفه 17 في المئة، وارتفاع إيرادات نشاط أخرى 22 في المئة وارتفاع تكاليفه 28 في المئة، فيما انخفضت أرباح استثمارات مالية بنسبة 64 في المئة.

