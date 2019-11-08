مال وأعمال

أعلنت شركة مركز سلطان للمواد الغذائية عن موافقة هيئة أسواق المال على تخفيض رأس المال المُصدر والمدفوع للشركة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن تخفيض رأس المال سيتم من 57.883 مليون دينار إلى 28.941 مليون دينار، بواقع 50 في المئة.

وأفادت بأن مبلغ التخفيض من رأس المال تبلغ قيمته 28.941 مليون دينار موزعاً على عدد 289.41 مليون سهم. وأوضحت أن التخفيض بغرض إطفاء جزء من الخسائر المُتراكمة البالغة 42.156 مليون دينار كما في نهاية عام 2018. وذكرت الشركة أن مجلس الإدارة سوف يجتمع ويتخذ الإجراءات اللازمة كافة لرفع التوصية إلى الجمعية العامة لمساهمي «مركز سلطان». كان مجلس إدارة الشركة قد أوصى في منتصف شهر أكتوبر الماضي، برفع توصية إلى هيئة أسواق المال الكويتية بتخفيض رأس المال.

