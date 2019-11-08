مال وأعمال

شهدت شركة منشآت للمشاريع العقارية تحولاً إيجابياً بنتائج الشركة في الربع الثالث حيث بلغت أرباح الفترة 1.31 مليون دينار (4.33 ملايين دولار)، مقارنة بخسائر الربع الثالث من العام الماضي والبالغة 3.08 ملايين دينار (10.17 ملايين دولار).

أظهرت البيانات المالية ان ارتفاع الارباح جاء مدفوعا بـ 5 عوامل هي انخفاض تكاليف التشغيل، وتراجع مصاريف الزكاة والضرائب الأجنبية، وارتفاع حصة من نتائج شركات زميلة، وانخفاض مُخصص خسائر الائتمان، وزيادة تكاليف التمويل.

وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 4.33 آلاف دينار في تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي، مقابل خسائر بنحو 5.08 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2018.

