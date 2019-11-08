مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية للشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود ارتفاع أرباح الربع الثالث من العام الحالي الى 743 ألف دينار (2.45 مليون دولار)، مقارنة الربع الثالث من العام الماضي والبالغة 641 ألف دينار (2.12 مليون دولار) بنسبة 15.9 في المئة على أساس سنوي، وذلك بدفع رئيس من 3 عوامل. وبحسب نتائج الشركة للبورصة فقد حققت أرباحاً بقيمة 3.685 ملايين دينار في تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي، مقابل أرباح بنحو 3.543 ملايين دينار في الفترة ذاتها من عام 2018، بارتفاع نسبته 4 في المئة. وقالت الشركة إن هناك زيادة مؤثرة في صافي الربح برغم انخفاض مجمل الربح، بسبب الزيادة في كل من الدخل الآخر وحصة نتائج الشركة الزميلة، وربح ناتج من بيع عقار استثماري.

