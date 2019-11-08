مال وأعمال

اعلنت شركة ميزان القابضة عن ارتفاع أرباح الربع الثالث من العام الحالي لتبلغ 1.83 مليون دينار (6.04 ملايين دولار)، مقارنة الربع الثالث من العام الماضي والبالغة 1.22 مليون دينار (4.03 ملايين دولار) بنمو نسبته 50 في المئة. وحققت الشركة أرباحاً 9.14 في المئة دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل أرباح بنحو 8.05 ملايين دينار في الفترة ذاتها من عام 2018، بارتفاع نسبته 13.5 في المئة.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى زيادة الإيرادات بنحو 5.2 في المئة مدفوعة بارتفاع حجم عمليات القطاع الغذائي وغير الغذائي وقطاع الرعاية الصحية. كما أرجعت زيادة الأرباح إلى تحسن نتائج وأرباح العمليات التشغيلية في القطاع الغذائي وغير الغذائي للمواد الاستهلاكية سريعة الدوران وكذلك قطاع الرعاية الصحية.