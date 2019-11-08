مال وأعمال

أعلنت شركة دبي الأولى للتطوير العقاري عن البيانات المالية لـلتسعة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث بلغت 372.14 ألف دينار في مقابل أرباح بنحو 2.92 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2018، بتراجع نسبته 87.3 في المئة.

وبحسب نتائج الشركة للبورصة الكويتية ، بلغت أرباح الفترة 4.46 ألف دينار (14.73 ألف دولار)، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي والبالغة 1.66 مليون دينار (5.48 ملايين دولار) بتراجع بنسبة 99.7 في المئة على أساس سنوي.

وقالت الشركة: إن ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى زيادة الإيرادات بنحو 5.2 في المئة مدفوعة بارتفاع حجم عمليات القطاع الغذائي وغير الغذائي وقطاع الرعاية الصحية.

كما أرجعت زيادة الأرباح إلى تحسن نتائج وأرباح العمليات التشغيلية في القطاع الغذائي وغير الغذائي للمواد الاستهلاكية سريعة الدوران وكذلك قطاع الرعاية الصحية.

