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النهار - المنامة - مع قرب انطلاق احتفالات جمعية مصارف البحرين بمئوية القطاع المصرفي في مملكة البحرين، والتي ستقام في شهر ديسمبر القادم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين، بدأت الاستعدادات لتلك الاحتفالية، بما يجسد الحلقة المفصلية للقطاع المصرفي، في تاريخ الحياة الاقتصادية في مملكة البحرين، لكونها تؤرخ لدخول المملكة بكل جدارة واستحقاق في مصاف المراكز المالية والمصرفية الكبرى، بعد أن استطاع نموذجها التنموي تحقيق أهدافه متغلبا على التحديات والصعاب.

وحظى القطاع المصرفي باهتمام ودعم الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء، فقد حققت البحرين خطوات متميزة في مختلف القطاعات بما ذلك الاقتصاد الوطني وقطاع المصارف الذى يعتبر عاملا أساسا في التنمية والازدهار، وطالت رعاية سموه جميع القطاعات الاقتصادية، وحفزت المستثمرين من جميع أنحاء العالم على اتخاذ البحرين مكاناً مفضلاً للاستثمار، كما أن رؤية سموه تمكنت من أن تجتذب كبرى البنوك العالمية، لاسيما في ظل رعاية سموه وحرصه الدائم على توفير أهم مقومات النجاح.

وشهد القطاع المصرفي منذ منتصف السبعينيات، توجيهات وقرارات حكيمة من رئيس الوزراء التي اسهمت في تحقيق طفرة غير مسبوقة فعندما تولى سموه رئاسة مؤسسة نقد البحرين، عمل على وضع خطط متكاملة لجذب الاستثمارات الداعمة للاقتصاد الوطني، كما أن جهود سموه حفزت المستثمرين على اتخاذ البحرين منطلقا للعمليات الاستثمارية، وكان القطاع المصرفي من أكثر القطاعات استفادة حيث نمت أصول وميزانيات البنوك الوطنية وتضاعفت بنسب عالية.

وتواصل مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات التي يفخر ويعتز بها شعب البحرين بما في ذلك انجازات ومكتسبات القطاع المصرفي بمختلف أنشطته ومكوناته.

ويعود تاريخ انطلاق القطاع المصرفي، في مملكة البحرين الى عشرينيات القرن الماضي، عندما تأسس بنك ستاندرد تشارترد الذي كان يعرف آنذاك باسم (البنك الشرقي المحدود) في عام 1920، حيث تركز نشاطه في تمويل عمليات التجارة المتبادلة بين البحرين، وتجار دول مجلس الخليج وغيرها من الدول الاخرى باعتبار المملكة موطناً للحركة التجارية ومركزاً لربط الخطوط التجارية العالمية بالدول المجاورة.

وسجل القطاع المصرفي قصص نجاح شكلت نموذجاً احتذت به الكثير من الدول المجاورة، وتطور أداء الصناعة المصرفية حتى باتت تسهم بما يعادل 17% في الناتج المحلي الاجمالي، وتحقق نموا سنويا لا يقل عن 10%، كما عمل نحو 14.093 موظف بنسبة بحرنة بلغت 66%، وبلغة الأرقام أيضا، تحتضن المملكة حاليا 382 مؤسسة مالية، بمجموع موجودات تقدر بـ192 مليار دولار، ومن بين تلك المؤسسات 98 بنكا من بينها 21 مصرفا اسلاميا.

ونهضت الحكومة برئاسة الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء، بالقطاع المصرفي لكي يحقق القطاع انجازات ومكتسبات متعددة اذ حل القطاع في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في النسخة الخامسة من تقرير «IFDI» الصادر عن وكالة تومسون رويترز، وجاءت المملكة في المرتبة الثانية عالمياً من حيث الانجازات الاقتصادية، كما حقق المركز الرابع في تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018، كما صنفت المملكة في المرتبة الثانية عالمياً على صعيد التدفقات الدولية الأكثر كثافة في التجارة ورأس المال في مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة «دي اتش الـ» كما صنفت المملكة في المرتبة الأولى استناداً الى الاستثمارات الرأسمالية والتصنيفات الدولية في تقارير ممارسة الأعمال التجارية والتنافسية العالمية والتنمية البشرية وجاءت في المركز الثاني خليجياً بمؤشر الرفاهية العالمي الذي يحدد مراتب الدول بناء على مستويات التعليم والصحة والحوكمة وبيئة الأعمال والأمن والسلامة والجودة الاقتصادية ورأس المال الاجتماعي والذي تعده مؤسسة «ذا ليغاتوم» للأبحاث.

والخلاصة، أن سياسة ورؤى الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء، تعمل على تنمية وتطوير جميع القطاعات بمملكة البحرين بما يعزز من مكانتها وازدهارها، كما أسهمت جهود سموه في وضع الأسس المتينة للقطاع المصرفي البحريني، منذ سبعينيات القرن الماضي، من خلال قراءة سليمة وواعية للوضع الجيوسياسي في المنطقة، واستطاعت البحرين استقطاب بنوك ومؤسسات مالية اقليمية وعالمية عريقة، كما أن ما يشهده القطاع المصرفي من تطور يتناسب مع المناخ الاستثماري الملائم الذي وفرته حكومة البحرين والذي يساعد المؤسسات المالية المتنوعة على الابتكار والابداع لوضع الآليات التمويلية المتطورة في ظل تشريعات وقوانين متطورة ومرنة تحدد وتضمن حقوق الجميع هو الهدف الأسمى الذي تعمل من أجله الحكومة برئاسة الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء، والتي تضع ضمان استدامة تنوعها الاقتصادي في صدارة أولوياتها.

