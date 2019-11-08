مال وأعمال

كرم مؤتمر أيوفي البنك الدولي السنوي الرابع عشر الذي عقد في المنامة مؤخرا تحت عنوان: «ثورة التغيرات في النظام العالمي للتمويل الاسلامي- الحاجة الى الحوكمة والتوحيد القياسي والدعم التنظيمي» مجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» على رعاية اعمال المؤتمر، ومشاركتها الفاعلة في جلسات الحوار، واثراء الوفد المشارك من مجموعة « بيتك» للمناقشات التي عقدت على مدى يومين. وتسلم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي البحرين «بيتك- البحرين» عبدالحكيم الخياط درع التكريم من الشيخ ابراهيم بن خليفة ال خليفة رئيس مجلس الأمناء في ايوفي، مؤكدا اهمية مؤتمر ايوفي للصرافة الاسلامية، لما يبحثه من قضايا مستجدة في مسيرة عملها وتطورها، مشيرا الى ان رعاية مجموعة «بيتك» للمؤتمر تؤكد جهودها لاثراء تجربة الصيرفة الاسلامية وتعزيز دول التمويل الاسلامي في الاقتصاد العالمي. وقد تناول المؤتمر عدة مواضيع حيوية متعلقة بمستقبل الصناعة المالية الاسلامية، ضمن 6 جلسات حوارية، وهي، التغلب على التحديات التنظيمية التي تطرحها التكنولوجيا ومعالجة اضطرابات الوساطة المالية القائمة على التقنية غير المنظمة، الحاجة الى قواعد الشريعة واليات الحوكمة في العقود الذكية القائمة على بلوك تشين (Blockchain)، التمويل الاسلامي المجمع والفرص والتحديات التي يتوقف عليها، عملية اليات ومتطلبات صنع القرار الشرعي، قضايا فرز الاستثمارات وتنقيه المكاسب الرأسمالية، مراجعة مشروع معايير المحاسبة المالية لـ AAOIFI. وتأتي مشاركة «بيتك» في مؤتمر أيوفي السنوي ضمن اطار استراتيجية البنك المعنية بالارتقاء بالصيرفة الاسلامية من حيث توحيد المعايير بأقصى درجة ممكنة وكذلك الصيرفة الرقمية، وتطبيق التحول الرقمي بقطاع الصيرفة الاسلامية، حيث يحرص «بيتك» على رعاية هذا الحدث المرموق وتحقيق أهدافه للارتقاء بالخدمات المصرفية الرقمية، في وقت يتطلع فيه العالم الى دور اكبر واوسع للصيرفة الاسلامية في الاقتصاد الدولي.

