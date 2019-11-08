مال وأعمال

تختتم مساء يوم غد السبت وسط اقبال غفير من حشد جماهيري فعاليات معرض «الخريف للعطور والساعات» والذي تحتضن فعالياته جميع صالات ومرافق ارض المعارض الكويتية وفوق مساحة 40 ألف متر مربع على ارض المعارض بمشرف، حيث يشهد زحفا واقبالا جماهيريا من رواده للحاق بركب العروض النهائية لشركات العطور والساعات للظفر بأنسب منتجاتها من العطور والروائح الزكية من نفائس الطيب والبخور، اضافة الى الذواقة من جامعي ومقتني الساعات لتلبي شغفهم بأسعار تنافسية.

من ناحيتها قالت المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات باسمة يوسف الدهيم «ان المعرضين استقطبا 660 جهة عارضة تمثل مؤسسات وشركات وكلاء العطور ومصانع الطيب والبخور ومستحضرات التجميل من الماركات العالمية وممثلي وكلاء الساعات الشهيرة واكسسواراتها، اضافة الى نخبة مميزة من ستوديوهات تصوير المناسبات والأفراح والتي دخلت على خط معارض العطور بقوة لتجد لها متسعا بين نفائس الطيب والبخور ولتضع بصمتها في تخليد المناسبات الفردية والعائلية الجميلة عميقا في ذاكرة عملائها».

وأضافت الدهيم ان فعاليات المعرض تحتضنها الصالات: B4، 5، 6، 7، 8، وB7، ولقد خصصت القاعة الفندقية المتكاملة الأغراض سفن (7) لبوتيكات ومشاهير التواصل الاجتماعي، حيث يشهد المعرض تسابقا واسعا من قبل الشركات الكبرى على رعايته والمشاركة فيه بعيد النجاح الباهر الذي فاق التوقعات في دوراته السابقة، ولما وفره من أجواء تسوق مميزة، في حين تشارك فيه شركات من عدة دول خليجية منها مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان،وعدة دول عربية وأجنبية».

