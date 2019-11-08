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يبدع الفنان الكويتي صباح اسد في مجال النقش على قشر البيض منذ سن الـ15 اذ يعد من القلائل الذين يمارسون هذه الهواية المميزة والدقيقة. يستخدم الفنان اسد مجموعة من الأدوات التي تساعده في انجاز وتقديم اعماله منها المثقاب الخشبي والمثقاب الذي يستخدمه اطباء الأسنان فضلا عن الريش الناعم. ونظرا الى قابلية قشر البيض الى الكسر بسهولة عمد الفنان الكويتي الى ابتكار مادة من شأنها المساهمة في حمايته من التلف او الكسر في حين تتعدد انواع القشور المستخدمة منها ما يعود الى الدجاج الحبشي وطائر النعام او (الايمو الاسترالي) والاوز وطائر النعام الأفريقي وطائر البلشون او (طائر المالك الحزين).

