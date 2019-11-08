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رغم انكار كثير من متصفحي الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بواسطة الهواتف الذكية مسألة الادمان عليها، فان سلوكهم هذا وقضاءهم ساعات كثيرة في التصفح ومتابعة تلك الوسائل يشير الى شكل من اشكال الادمان.

فعلى سبيل المثال، تقضي الاندونيسية تياس سيسيانينديتا نحو 8 ساعات يوميا بين تصفح وسائل التواصل ومشاهدة المقاطع المصورة والدردشة مع الأصدقاء عبر هاتفها الذكي.

وهذا السلوك يضع المستخدمين مثل تياس بالتأكيد على اول طريق ادمان الانترنت.

وتعترف الطالبة الجامعية بأنها تداوم على مطالعة هاتفها منذ استيقاظها، وحتى وهي داخل قاعات الدرس، قائلة: «أدرك انني مدمنة»، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتضيف تياس قائلة: «في المساء، عندما يجافيني النوم، قد استخدم هاتفي لمدة 5 ساعات». ومن اجل مساعدة تياس ومستخدمي الانترنت، مثلها، للتخلص من ادمان الانترنت، عكفت مجموعة من الطلاب بجامعة اندونيسيا، تحت اشراف المخترع عرفان بودي ساتريا، لمدة 3 أشهر على صنع جهاز يمكن وضعه حول المعصم لهذا الغرض. وأطلق على الجهاز اسم «نتوكس»، وهو اسم مشتق من «انترنت ديتوكس»، وتعني «التخلص من سموم الانترنت»، ويتم وضعه حول المعصم. ويحتوي الجهاز على مستشعر لقياس نسب الهيموغلوبين والأكسجين في الدم وتغير معدل ضربات القلب. الجدير بالذكر ان العديد من الدراسات خلصت الى ان الاستخدام الطويل للهاتف الذكي له تأثير خاص على خفض معدلات ضربات القلب. وعند انخفاض معدلات ضربات القلب والأكسجين في الدم، يصدر الجهاز صوتا ينبه المستخدم الى ضرورة التوقف عن استخدام الهاتف الذكي.

