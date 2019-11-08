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حذر أستاذ علم العقاقير في السعودية، الدكتور جابر القحطاني، بعدم تحميص نواة التمر واستخدامها كمشروب مثل القهوة. ونصح القحطاني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي، بموقع «تويتر»، بعدم تناول هذا المشروب لخطورته على صحة الإنسان خاصة المخ.

وكتب: «لا أنصح بتحميص نواة التمر، لأن نواة التمر تحتوي على معادن ثقيلة، مثل الرصاص والكادميوم حيث تتراكم هذه المواد في المخ، ولا أنصح باستخدامها تماما كمشروب بديل للقهوة». وانتشرت أنباء تفيد بأن نواة التمر لها فوائد كثيرة، وأنها تعتبر من المواد المساعدة في إنبات الشعر وتكثيفه، تستعمل ككحل للعين، وتستخدم في تسكين ألم الأسنان والتهاب اللثة، وكعلاج بعض أمراض العيون.

إلا أن الدراسات أثبتت أنه رغم الفوائد الكثيرة والمتنوّعة، فنواة التمر تحتوي على مركب الرصاص، والذي يتكثف عند تحميصها، ويعتبر الرصاص عنصرا ثقيلا، حيثُ تسبب الجرعات الكبيرة منه ما يعرف بتسمّم الرصاص، والذي يظهر بصورة بطء الإدراك، وألم في الأطراف، وصداع، وأرق، وتغيُر في المزاج، والإحساس بطعم معدن في الفم، وفقدان للشهية، وقد يصل الأمر إلى تشنجات عصبية وغيبوبة في بعض الأحيان.

