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تعتزم شركة تويتر خلال الأيام المقبلة إطلاق ميزة جديدة باسم (المواضيع) Topics تهدف إلى مساعدة المستخدمين على عرض التغريدات التي تختص في موضوع معين دون غيرها.

ونقل موقع The Verge عن الشركة أن الميزة سوف تسمح للمستخدمين بمتابعة أكثر من 300 موضوع، تشمل مختلف المجالات، بما في ذلك الرياضة، والترفيه، واللعب، وذلك بطريقة تشبه إلى حد كبير الطريقة الحالية في متابعة الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي. ولكن هنا، ستظهر تغريدات من حسابات قد لا يتابعها المستخدم، إلا أنها تنشر تغريدات تختص في الموضوع المختار.

كما يأمل مسؤولو تويتر في أن تجعل ميزة (المواضيع) المنصة أكثر سهولة للمستخدمين الجدد، أو حتى المستخدمين الحاليين الذين يبحثون عن طريقة لاكتشاف الحسابات، والمحادثات التي تهمهم. وكانت تويتر قد بدأت اختبار هذه الميزة في أغسطس الماضي على نظام التشغيل أندرويد، وتعتزم إطلاقها في جميع أنحاء العالم اعتباراً من 13 نوفمبر الحالي.

من جهته، قال روب بيشوب - الذي يرأس فريق ميزة «المواضيع»: «نحن نعلم أن السبب الرئيسي وراء استخدام الناس لتويتر هو متابعة الأشياء التي يهتمون بها»، لافتاً إلى أن «التحدي هنا في الصعوبة البالغة لفعل ذلك على تويتر يوماً بعد يوم».

