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قالت ادارة الأرصاد الجوية ان البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي من جهة الشمال الغربي ينحسر تدريجيا وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في عطلة نهاية الاسبوع.

وذكر مراقب التنبؤات الجوية في الادارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لـ«كونا» ان الطقس نهار اليوم حار نسبيا وغائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 28 و31 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام. ولفت الى ان الطقس المتوقع مساء سيكون معتدلا في اول الليل وباردا نسبيا في آخره مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 16 و20 درجة مئوية والبحر خفيف الموج ما بين 1 و2 قدم.

وبين القراوي ان الطقس المتوقع نهار غد السبت سيكون حارا نسبيا وغائما جزئيا مع فرصة لامطار خفيفة متفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 28 و31 درجة.