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كشفت دراسة اجراها باحثو جامعة بكين ان الأشخاص الذين يعانون من الأرق، يعتبرون اكثر عرضة لخطر الاصابة بنوبة قلبية او سكتة دماغية.

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فان الدراسة اعتمدت على فحص بيانات حوالي 500 الف شخص، حيث وجد الباحثون ان خطر الاصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية كان اكبر لدى المصابين بالأرق بحوالي الخُمس، مقارنة بغيرهم.

وأضافت الصحيفة ان الباحثين تابعوا بيانات المشاركين لمدة 10 سنوات، وكان متوسط عمرهم 51 عاما ولم يعانوا من اي مشاكل في القلب، وطلب من المشاركين ذكر ما اذا واجهوا مشاكل في النوم على الأقل لمدة 3 ايام في الأسبوع (كالمشاكل في صعوبة النوم او البقاء نائمين او الاستيقاظ مبكراً للغاية او واجهوا صعوبة في التركيز خلال اليوم نتيجة قلة النوم).

