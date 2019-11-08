إيمانيات

إنّنا عندما نستعيد ذكرى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنّنا نريد أن نفهمه ونعرفه ونتابعه ونستغرق في كلّ حياته، لأنّ حياته بمجملها رسالة، لأنّه الرسول الذي تجسّدت الرسالة في كلّ حركة كيانه، فهو رسالة متحركة وهو قرآن ناطق. فكلَّما فهمنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أكثر، فهمنا الإسلام أكثر، ومن هنا تأتي أهميّة معرفة السيرة النبويّة الشريفة، وربّما كانت أفضل سيرة للنبيّ هي سيرته في القرآن، لأنّ الله حدّثنا عن حركة الرسالة في الرسول، وعن صفات الرسول، بالأسلوب الذي يتجسّد في كلّ ما يتحرّك فيه.

وقد حدّثنا الله على لسان رسوله أنّه قال: (وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ) (النمل/ 92)، فالقرآن هو مهمّة الرسول الأساس، بأن يتلوه ليسمعه الناس ويفكّروا فيه تلقائياً، ويعيشوا معه، وهذا ما تحدّثنا عنه سيرته، في أنّه كان يتلو القرآن في مكّة، والقوم يأتون متخفِّين يستمعون إليه. وهنا نستوحي أنّ تلاوة القرآن لابدّ من أن تكون برنامجاً تربوياً في كلّ الواقع الإسلامي، وذلك بأن نعيش القرآن في أنفُسنا، ويعيشه الناس من حولنا، وأن نجعل الجوّ من حولنا قرآنياً، ولذلك، فلابدّ من أن نتابع التعليم الإلهيّ الذي يريدنا أن نقرأ القرآن، وأن ننقله من جيلٍ إلى جيل، ليبقى كتاب الله حيّاً في كلماته، ولا يكفي أن يبقى حيّاً في عيوننا عندما تحدِّق فيه، أو في أسماعنا عندما تستمع إليه.. اقرأه واسمعه وتدبّره.. فهذا هو عمق القرآن.

(يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ) (البقرة/ 151)، وهذه هي المهمّة الثانية، وهي مهمّة «التزكية»، التي تمثّل معنى التربية والتطهير والتنمية، فدور النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) هو أن ينمّي النفس الإنسانية على أساس الطّهر والنقاء، بحيث يجعل الإنسان الذي يعيش معه، أو الذي ينطلق من خلاله إلى الحقّ، إنساناً نامياً في عقله وقلبه وروحه وكلّ طاقاته على أساس النقاء والطهارة.

(وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ) (البقرة/ 151)، وتعليم الكتاب هو بأن يجعله عقلاً، من خلال ما يطلق فيه عقله النبويّ الذي يمنح الإنسان عقلاً قرآنياً، ويعلّم القلب كيف ينفتح على القرآن، ليضمّ القيمة العاطفية القرآنية، فلا يحبّ القلب إلّا مَن أحبّه الله وما أحبّه الله، ولا يبغض إلّا مَن أبغضه الله وما أبغضه الله. فالنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) يعلِّمنا الكتاب كفكرٍ وبرنامجٍ ومنهجٍ وخطٍّ في الحياة، سواء الخطّ العامّ أو التفصيلي، والله تعالى يريد أن نتعلَّم علم الكتاب وعلم الواقع، وكيف نوفِّق بين الكتاب والواقع.. ويبقى من علم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وفكره الكثير: (وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ) (البقرة/ 151)، فهو المعلِّم للحياة من خلال ما يلهمه الله من معرفةٍ للحياة، ومن هنا كانت سنّته فيما لم يفصِّله الكتاب، هي ما ألهمه الله من معرفة حاجة الحياة إلى الشريعة.

وهناك مهمّة أُخرى، وهي مهمّة الحكم بين الناس، (إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ) (النِّساء/ 105)، فدوره هو أن يحكم بين الناس في منازعاتهم وخصوماتهم، إن في الفكر أو في الواقع، بما أراه من الحقِّ وأراد من خلال تأديبه له، (وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً) (النِّساء/ 105)، أن يكون مع الحقّ، وأن لا يدافع عن الخائنين. وقد جعل الله الحكم بالحقّ الذي يتّسع لكلّ قضايا الحياة من مهمّات الخلافة في الأرض، (يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ)، وقد ربط الله سبحانه وتعالى بين الإيمان وتحكيم النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلا يكفي في الإيمان أن تشهد بالوحدانية أوّلاً، وبالرسالة ثانياً، ولكن أن تحكّم النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) عندما يكون في الحياة، وأن تحكِّم شريعته عندما يغيب عن الحياة، ليرضى عقلك وقلبك وكلّ كيانك بما حكم، (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) (النِّساء/ 65)، وإذا حكمت، (ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً) (النِّساء/ 6).

