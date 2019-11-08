إيمانيات

الإمام العظيم جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام) الذي ملأ الدُّنيا علماً وروحانيةً وحركيةً ومنهجيةً وخطّاً إنسانياً، بحيث كان أُستاذ كلّ مرحلته في العالم الإسلامي، وانطلقت عطاءاته العلمية والفكرية إلى المدى الذي تجاوز مرحلته، وما زال الناس في كلّ مرحلة من مراحل الزمن، عندما يقرأون في كلّ تراثه، فإنّهم لا يملكون إلّا الانحناء الفكري لهذا الفكر الذي مهما تقدَّم الزمن، فإنّه يبقى في جدّته، بحيث تشعر وأنت تعيش في هذا العصر، بأنّه يحدِّثك عن مشاكل عصرك، وأنّه ينفتح على إنسان هذا العصر، ليربّي عقله وروحه، وليدفع به إلى الحركة من أجل أن تكون الحياة أغنى، ويكون الإنسان أفضل، وترتفع الحياة إلى أعلى ما يريده الإسلام من مستوى.. إنّه الإمام جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام)، الذي إذا قرأناه وتابعنا مدرسته، فإنّنا نجد أنّها المدرسة التي التقى الجميع عليها، سواء في خطّها الفكري، أو في خطّها الروحي، أو في خطّها الحركي، أو في عطاءاتها الاجتماعية، أو في إيحاءاتها وخطوطها السياسية.

كما كان أصحاب المذاهب يلتقون عند الإمام (عليه السلام)، وكانوا ينفتحون على فكره وعلى روحانيته، حتى رأينا (مالك بن أنس) يحدّثنا عن هذه الروحانية التي تفيض على كلّ جلسائه، فلقد كان أسلوبه أسلوب القرآن، ولقد كان يقول التي هي أحسن، ويدفع بالتي هي أحسن. وكان يصبر على نزوات السائلين الذين يتحرّكون في أسئلتهم إلى مستوى الجرأة، فتصوّر الإمام (عليه السلام) جالساً إلى جانب بيت الله الحرام، وهناك قائل يقول له، كما لو كان يسخر، وهو يشير إلى الطائفين في الكعبة: إلى كم تدوسون هذا البيدر؟! ولكنّ الإمام (عليه السلام) لا ينفعل، بل إنّه يتحدّث معه برفق، ولكن بحذر، حتى يعرّفه أنّ كلامه ليس كلام عاقل يريد أن يحاور، ولكنّه كلام معقَّد يريد أن ينفّس عن عقدته.

كان يجيب عن كلّ سؤال، ولا يتعقَّد من أيّ سؤال، كان يجلس إلى الناس ليستمع إليهم ويتحدَّث إليهم بكلِّ رفق، ومن هنا إذا أردنا أن نتحرَّك في خطِّ الإمامة، فإنّ خطّ إمامته، ولا سيّما للعلماء وللمفكّرين، أن يجلس العالم إلى الناس دائماً في كلّ شيء، ليجيب عن كلّ ما يستطيع الإجابة عنه، ولا يمكن أن يتحوَّل العلماء في كلّ زمان ومكان إلى طبقة تعلو على الناس، بحيث يهابها الناس، لا هيبة العلم، ولكن هيبة المركز المتعالي، بل أن يتواضع العالم للناس كما يتواضع الناس للعالم؛ يتواضع لطالب العلم هنا، ويتواضع للعالم هناك.

إنّ الإمام الصادق (عليه السلام) كما هو إمامنا، فإنّه أُستاذنا، لأنّنا لا نزال نقرأ كلّ فقهه، ونقرأ كلّ فلسفته، وكلّ الخطوط الفكرية والعملية في مدى الأشياء التي نحتاجها في الحياة، لذلك عندما تريدون أن تنتموا إليه، فعليكم أن تدخلوا إلى كلّ حياته، وإلى كلّ رسالته، وإلى كلّ تراثه، لأنّه استطاع أن يعرّفنا الإسلام كأفضل ما تكون المعرفة، ونحن نريد أن نتوقّف عند بعض كلماته لنرى كيف كان يفكّر قبل أن يكون إماماً بالمعنى العقيدي للإمامة، وكيف كان يخطِّط.

ففي الحديث، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «لما حضرت أبي الوفاة ـ الإمام محمّد الباقر (عليه السلام) ـ قال: يا جعفر، أوصيك بأصحابي خيراً». إنّ الإمام (عليه السلام) كان قبل أن يتسلّم زمام الإمامة، يخطِّط لأن يكون الناس الذين ربّاهم أبوه، والذين يعيشون معه بعد ذلك، على تربية علمية وثقافية، بحيث يملكون العلم بالمستوى الذي لا يحتاجون فيه إلى أن يسألوا أحداً.. كان (عليه السلام) بهذا المستوى من التخطيط العالي لإغناء الناس بالثقافة، بحيث إنّه لا يقتصر على أن يسألوه ليجيب، بل إنّه كان يريد أن يحيط بهم من جميع الجوانب، حتى يعطيهم هذا العلم، وحتى يعمل على أن يتمثّلوا هذا العلم في أفكارهم وفي عقولهم.

