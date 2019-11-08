إيمانيات

إنّ ما ميَّز السيِّدة خديجة (رضي الله عنها) وبصم دورها التاريخي، هو صبرها وإيمانها واستعدادها للتضحية بكلّ شيء، وهي مَن بذلت كلّ مالها من أجل دينها وإيمانها، هي اختارت بإرادتها أن تعيش مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حياة صعبة شاقّة لا تعيشها أمثالها ممّن يمتلكن ما تملك من مال وشرف وجمال، وأن تثبت في أقسى وأصعب مرحلة من حياة الرسالة، عندما كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وحيداً يجول في مكّة قائلاً: «قولوا لا إله إلّا الله تفلحوا»، وعندما كان يُرمَى بالحجارة وتوضع الأشواك في طريقه، وعندما كان أقرب الناس إليه يؤذونه؛ عمّه أبو لهب، وامرأته حمّالة الحطب، وعندما راح يُتَّهم بالجنون والسحر والكهانة، ويلاحَق كلّ مَن يؤمن به أو يلتقي به... في كلّ هذه الأجواء، كانت السيِّدة خديجة (رضي الله عنها) معه.

إنّ السيِّدة خديجة (رضي الله عنها) كانت معه حين استنفرت قريش كلّ قدراتها وإمكاناتها لمواجهة دعوته؛ داوت جراحه وآلامه، كانت الرفيقة والسند، وتعرّضت هي لأذى الهجران والقطيعة من نساء قريش، بسبب إيمانها ومساندتها لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، بعدما كانت مهوى أفئدتهنّ ويتمنّين اللقاء بها. ومعه، حين صعّدت قريش من ضغوطها، لتصل إلى أشدّ المراحل حراجةً؛ إنّه الحصار، ما عرف بحصار شعب أبي طالب، يوم قرّر زعماء قريش معاقبة بني هاشم، عشيرة رسول الله، على مساندتهم لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ووقوفهم معه، وتحالفوا على وثيقة ملزمة لكلّ قريش تنصّ على أن لا يبيعوهم ولا يشتروا منهم ولا يزوِّجوهم ولا يتزوَّجوا منهم ولا يكلِّموهم ولا يؤووهم، حتى يسلّموا لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أو يرفعوا أيديهم عن نصرته وحمايتهم له. يومها، كانت السيِّدة خديجة عند أهلها، لكنّها أبت إلّا أن تلتحق إلى حيث الحصار، وعانت هناك ما عاناه المسلمون، إلى حدِّ أن صاروا يقتاتون من ورق الشجر. يومها، بذلت السيِّدة خديجة (رضي الله عنها) كلّ ما بقي من مالها، حتى لم يبقَ معها شيء منه لشراء الطعام للمحاصرين، وبأضعاف ثمنه، من أجل أن تخفّف من وقع الحصار، حتى قال حينها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ما نفعني مال قطّ مثل مال خديجة». وكان لهذا الحصار الذي استمرّ ثلاث سنوات، أثر كبير في اعتلال صحّتها، ومن ثمّ وفاتها بعده. وذلك العام سماه رسول الله عام الحزن، ممّا أصابه من فقد خديجة كسندٍ له، وقبلها بفترة وجيزة، كانت وفاة عمّه أبي طالب مؤمن قريش، والذي كان هو الآخر سنداً له لموقعه في قريش، فكان الحامي والمدافع عنه ضدّ مؤامرات قريش، ومن بعدهما، عانى رسول الله أشدّ الصعوبات، والتي أدّت إلى أن يهاجر من مكّة إلى المدينة المنوّرة.

لقد كانت السيِّدة خديجة مثالاً للمرأة الرسالية الواعية، لم تعف نفسها من المسؤولية، ولم تتراخَ أو تضجر في أيّ مرحلة، وهي بذلك استحقّت الكرامة من الله سبحانه وتعالى، كرامة السبق للإسلام والإيمان، بعد أن حظيت بزواجها من خير خلق الله محمّد المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم)، فكانت ممّن قال الله عنهم: (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ * فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ) (الواقعة/ 10-12). وقد ورد في الحديث، أنّ جبرائيل نزل على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليبلغه أن يَقرأَ على خديجة السلام من ربّها، وأن يبشِّرها ببيت في الجنّة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.. كانت للسيِّدة خديجة (رضي الله عنها) منزلة رفيعة وموقع مميّز عند رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). وقد ارتأت المشيئة الإلهيّة أن يكون من نسل خديجة كلّ الطّهر الذي تمثّل بالزهراء والأئمّة (عليهم السلام)، ممّن أذهب الله عنهم الرِّجس وطهَّرهم تطهيراً. وإليه أشار الإمام الصادق (عليه السلام) عندما قال: «إنّ الله تعالى جعل خديجة وعاءً لنور الإمامة». فالسلام عليها يوم وُلِدت، ويوم سبقت إلى الإسلام، ويوم انتقلت إلى رحاب ربِّها، ويوم تبعث حيّة.

