إيمانيات

يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا) (آل عمران/ 103)، ويقول النبيّ محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم): «الوحدة فيها الرحمة بينما الفرقة فيها العقاب». الإسلام هو دين الوحدة والتعاون والتكافل والرحمة والتآلف، حيث إنّ عظمة هذا الدِّين وكماله، بحثّه على التآلف والتراحم، فيعيش المُسلِم بين إخوانه وفي كنفهم معززاً مكرماً في عسره ويسره، وقوّته وضعفه، وفي سائر أحواله. إنّ الأخلاق الوحدوية تحضّر الأجواء للتعايش والتآلف والتفاهم بين المسلمين، وتثير فيهم نزعة الوحدة والانبعاث نحو الاتّحاد والتعاون، وعدم التهاون في شيء هو ضدّه وعكسه، وبذلك يمكن تحقيق الغاية الكبرى في قوله تعالى: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) (الأنبياء/ 92).

إنّ إحدى جماليات التعاليم الإسلامية، هي في تأكيدها على مفهوم الوحدة: وحدة الجنس البشري، وحدانية الله ووحدة الرسالة وحدة الأديان، ووحدة الدُّنيا والآخرة. والمسلمون يستطيعون أن يدركوا ذلك لأنّهم متُحدّون تحت لواء الإسلام، مع أنّ معظمهم قد يكون من بلاد وألوان وأجناس، ولغات مختلفة. ولكن تلك الأشياء لا أهميّة لها أمام عين الله سبحانه وتعالى والأمران الأعظم أهميّة من كلّ ذلك هما العقيدة والإيمان نفسه. إنّ مفهوم وحدة الإنسانية هذا، قد تم التأكيد عليه أيضاً من قبل النبيّ محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) في خطبة الوداع حيث ذكَّر المسلمين بذلك من خلال قوله: «أيّها الناس، كلّكم لآدم وآدم من تراب. لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود إلّا بالتقوى». من جانب آخر تعتبر الوحدة أساس من أُسس تطوّر المجتمع وتقدّمه، حيث أنّها تلعب دوراً مهماً في نشر الوعي السياسي بمفهومه الصحيح والواضح وتعمل على تكريس مبادئ التواصل والانفتاح على الآخر.. فالوحدة الإسلامية أمل الشعوب الإسلامية وحلم حياتها ودعوة مفكريها وهدف المخلصين من قادتها، لأنّ في حقيقتها تحقيق للنهضة والقوّة ولحماية الذات.

كما أكّد الحديث الشريف عن كلّ ما نُهِي عنه من إضعاف لمفهوم الوحدة حيث قال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تحاسدوا، ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخواناً». ويقول تعالى: (وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ) (المؤمنون/ 52)، باعتبار المسلمين أنّهم أُمّة واحدة وأنّ كيانهم هو الكيان الواحد رغم تنوعاتهم القبلية والعشائرية واختلاف اللون والجنس والوطن. وأيضاً هو نداء إلى الرُّسل كلّهم بحيث يؤكّد تبارك وتعالى أنّ كلّ الرُّسل في كلّ دعواتهم هم أُمّة واحدة حتى لو اختلفت مواقعهم الرسالية ودرجاتهم النبويّة، لأنّ دعوتهم واحدة ومضمون دعواتهم الرسالية للإنسان هو مضمون واحد الخير والعدل والحقّ (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (آل عمران/ 104).

فالأُمّة التي تنطلق من خلال خطّ الرسالة هي أُمّة تدعو إلى الخير كلّه، الخير في النفس، في الجانب الفردي بحيث يكون الإنسان إنسان الخير، والخير من المجتمع الصغير بحيث يكون الإنسان في العائلة، إنسان الخير لعائلته وفي المجتمع الكبير بحيث يكون إنسان الخير في المجتمع كلّه فلا يصدر منه أيّ شيء سواء كان الشرّ شرّاً في النيّة فيما يُضمره الآخرون، أو شرّاً في الفكرة فيما يفكّر فيه الآخرون، أو في الحركة فيما يتحرّك به مع الآخرين، أو في القول والفعل فيما يصدر عنه قول للناس أو فعل ينعكس على حياتهم.. وكلّ الخير يجعل من الوحدة عنوان لبقاء كلّ مجتمع على قيد الحياة.

