وطن النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة تهنئة من روش مارك كريستيان كابور رئيس جمهورية بوركينا فاسو الصديقة أعرب فيها عن خالص تهانيه بعودة سموه الى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح متمنيا لسموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله. هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة شكر جوابية الى روش مارك كريستيان كابور رئيس جمهورية بوركينا فاسو الصديقة ضمنها سموه بالغ شكره وتقديره على ما أعرب عنه من تهان وطيب المشاعر وتمنيات صادقة متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق كل الرقي والنماء. وبعث سموه ببرقية تهنئة لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة تجديد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الامارات العربية المتحدة الثقة في سموه رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة. مشيدا سموه بما حققته دولة الامارات العربية المتحدة من نهضة تنموية شاملة ومن انجازات في مختلف المجالات متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية وان يوفقه لمواصلة مسيرة الخير والنماء والازدهار لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم في ظل القيادة الحكيمة لسموه. وبعث سموه ببرقية تعزية الى روش مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف حافلات تنقل عمالا لشركة تعدين في شرقي بوركينا فاسو والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات مماثلة.

