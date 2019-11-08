وطن النهار

اجتمع الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس الخميس مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان أووت أشويل بمناسبة زيارتها الرسمية الى الكويت. تناول الاجتماع مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات كما تم استعراض أوجه التعاون القائمة بين البلدين على مختلف المستويات وبحث أبرز المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة بالاضافة الى مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك.

وعقب الاجتماع تم عقد مراسم التوقيع على اتفاقية انشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة الكويت وجمهورية جنوب السودان ومذكرة تفاهم بشأن اقامة المشاورات الثنائية بين وزارة خارجية الكويت ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان. وقام الشيخ صباح الخالد ونظيرته في جمهورية جنوب السودان بالتوقيع على الاتفاقية ومذكرة التفاهم اللتين تعكسان عزم البلدين الصديقين على تطوير العلاقات الثنائية وتوطيدها في المجالات كافة وعلى مختلف الأصعدة. من جهة أخرى استقبل الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس الخميس في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية سفير اليابان تاشكاشي أشيكي بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت.

واشاد الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء بجهود السفير تاشكاشي خلال فترة عمله في البلاد.

واستقبل ايضا سفير سلطنة عمان الشقيقة عدنان بن احمد الانصاري بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت.

