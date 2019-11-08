وطن النهار

أكدت مدير عام الهيئة العامة للاشخاص ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي، أن الهيئة تتجه نحو تصريف منتجات الابناء من ذوي الاعاقة في المنافذ التسويقية وفق الاطر القانونية المعمول بها، موضحة انها تعمل على وضع آلية قانونية متكاملة لتسويق منتجاتهم في الجمعيات التعاونية.

وكشفت العوضي في تصريح صحافي على هامش حفل افتتاح «ورشة السيكودراما» التي أقيمت صباح أمس في إدارة التأهيل المهني للمعاقين بمبنى السالمية تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز في إطار تنفيذ مشاريع خطة التنمية برنامج الورش المحمية للإعاقات الذهنية البسيطة والمتوسطة، عن إجراءات تقوم بها الهيئة للتوسع بتوظيف المعاقين بالاتفاق مع معهد البناء البشري من خلال فتح باب التعيين بأنشطة متنوعة، مشيرة إلى أن هناك تحضير اتفاقية مع اتحاد المصارف للتوسع في التوظف، آملة ان يحظى ابناؤنا من هذه الفئة بالعمل في جميع القطاعات مع ضمان استمرار الوظيفة.

وأشارت العوضي، إلى سعي الهيئة لمنح ذوي الاعاقة السمعية البسيطة سمعات للكبار والاطفال، الامر الذي تطلب تعديل القانون ليمكن المستفيد منها الحصول على السماعة، وذلك بعد الانتهاء من اعتماد تعديلات القانون، مبينة أن تقاعد الأم الكويتية التى ترعى معاقاً غير كويتي ادرجت ايضا ضمن التعديلات.

إلى ذلك، أعلنت العوضي، تبرع الامانة العامة للاوقاف بمبلغ 120 الف دينار لورش فبري كيشان لاب، مبينة أن هذه ورش فنية عبر الكمبيوتر حيث يعمل المتدرب من ذوي الاعاقة على الكمبيوتر والآلات تصنع مثلا في ورشة النجارة يعمل المتدرب التصنيع على الكمبيوتر وآلة تنجز العمل وهي ضمن اتفاقية مع هيئة الشباب على اساس استقدام الاجهزة بعد انجاز آلية تحويل المبلغ من الامانة للهيئة. وبينت انه تم الاطلاع مع هيئة الشباب على مركز شباب الشامية ووجدنا ان هناك متطوعين اقاموا محميتين زراعية يصلحوا كمحمية ورش لابناء الهيئة من ذوي الاعاقة والعمل جاري على إعداد مذكرة تفاهم لايجاد ورش خارج الهيئة وتكون قريبة من سكن المعاق.

واضافت العوضي ان الهيئة تعمل على إقامة محمية زراعية للرجال واخرى للنساء الى جانب محمية نجارة وهذه كمرحلة أولية.

