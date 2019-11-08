وطن النهار

القاهرة- «كونا»: أكدت امينة سر (الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة وتنمية المجتمع) اسيل المزيد امس الخميس الحرص الدائم على دعم المرأة الكويتية في جميع المجالات فضلا عن المشاركة في المنتديات للاستفادة وصقل الخبرات التطوعية.

جاء ذلك في تصريح ادلت به المزيد لـ «كونا» على هامش مشاركتها في اعمال المنتدى العربي للمرأة العاملة تحت عنوان (التمكين من منظور التنمية المستدامة) الذي يختتم اعماله في وقت لاحق اليوم (أمس).

واشارت المزيد الى ان مشاركة الجمعية في المنتدى العربي لتمثيل المرأة الكويتية تأتي في اطار الحرص على المشاركة في ورش العمل لاكتساب المزيد من الخبرات وكذلك المعرض المصاحب للمنتدى لابراز دور الجمعية التطوعية النسائية الكويتية.

وأوضحت ان الجمعية التي ترأس مجلس ادارتها الشيخة فادية سعد العبدالله الصباح تحظى بدعم وتشجيع منها ازاء المشاركات في الفعاليات الداخلية والخارجية.

وذكرت المزيد ان الجمعية تعتبر اول جمعية تطوعية نسائية لخدمة المجتمع وتشجيع المرأة وتقيم ورش عمل لتمكين المرأة من دخول سوق العمل، مبينة ان الجمعية شاركت مع الجمعيات المتخصصة الاخرى في تنظيم العديد من الحملات التوعوية داخل البلاد ومنها (الحملة الوطنية للتوعية بمرض سرطان الثدي) و(الاحتفال باليوم العالمي للحد من العنف ضد المرأة) وسوق خيرية لصالح الايتام.

وعلى الصعيد الخارجي اوضحت المزيد ان للجمعية عدة انشطة وفعاليات منها مشاركتها في اجتماع لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) الذي نظمته بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

