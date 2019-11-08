وطن النهار

اعلن مدير قرية (صباح الأحمد) التراثية سيف الشلاحي فتح باب التسجيل للاشتراك في مسابقات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي للعام الحالي اعتبارا من الاحد المقبل حتى 25 نوفمبر الحالي.

وقال لـ«كونا» ان التسجيل في المسابقات التراثية المصاحبة للمهرجان الذي سينطلق في الـ 29 من نوفمبر الحالي ويستمر حتى مارس المقبل سيكون في مقر ديوانية شعراء النبط بمنطقة صبحان. واضاف ان المسابقات تشمل فئات الابل (مزاين وهجيج) والاغنام (مزاين ومراح وإنتاج) والطيور (جمال وسرعة وملواح) والخيل (قدرة وتحمل) وغيرها من المسابقات.

وتوقع ان تشهد عملية التسجيل التي ستكون بالفترة المسائية من الرابعة حتى الثامنة اقبالا كبيرا ومشاركات متميزة من هواة التراث في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي لاسيما الشباب الذين باتوا يشكلون العنصر الاساسي من المشاركين.

