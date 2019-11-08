وطن النهار

باشرت الشركات المنفذة لمشاريع المباني العامة في مشروع المطلاع الاسكاني اعمالها في منتصف اكتوبر الماضي عبر 4 عقود تنوعت مواقعها في عدد من الضواحي حيث اشتمل العقد الاول على بناء 4 مساجد «مع سكن امام ومؤذن» و4 أفرع للجمعيات، و5 مدارس بالاضافة الى روضة اطفال، ومركز صحي في الضاحية N10 وبقيمة اجمالية 31 مليونا و792 ألفاً على ان يستغرق الانجاز للمشروع 730 يوماً.

فيما اشتمل العقد الثاني على 8 مساجد «مع سكن إمام ومؤذن»، و4 أفرع للجمعيات، ومدرستين و2 رياض اطفال، ومركز ضاحية، وفرع غاز في الضواحي N7-N8 وبقيمة اجمالية 26 مليونا و950 ألفاً وبمدة تنفيذ تصل الى 900 يوم.

وانطوى العقد الثالث على 6 مدارس و 2 رياض اطفال، و 8 مساجد «مع سكن امام ومؤذن»، و8 أفرع للجمعيات «مجموعة محلات»، بالضواحي N6-N8 وبقيمة اجمالية تصل الى 37 مليونا و960 الفا وبمدة تنفيذ تصل الى 900 يوم.

واما العقد الرابع فسوف يتم تنفيذه في الضاحية N11 وهو عبارة عن 4 مساجد «مع سكن امام ومؤذن»، و4 أفرع للجمعيات «مجموعة محلات»، ومركز ضاحية، ومدرسة ثانوية، وروضة اطفال وبمدة تنفيذ 900 يوم وبقيمة اجمالية للعقد 28 مليونا و249 ألف دينار.

