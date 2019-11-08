وطن النهار

أكدت جمعية المهندسين ثقتها بالجهود التي يقدمها مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على الارتقاء بالكوادر البشرية وتحقيق متطلبات التدريب المهني بأنوعه في الهيئة، محذرة من محاولات بعض المدراء في معاهد الهيئة الذين يتجاوزون قرارات مجالس الأقسام ويوقعون الظلم ويمارسون سياسة الاقصاء إزاء الكوادر الهندسية والتدريبية في الهيئة. وقال أمين سر الجمعية فهد العتيبي في تصريح صحافي إن الجمعية تلقت مؤخرا شكاوى كثيرة من الأعضاء العاملين في الهيئة التدريبية لمعهد التدريب المهني، موضحا أن هذه المحاولات تسيء الى الهيئة والى مديرها العام والى القائمين على عملية التدريب في الهيئة وتنتقص من الجهود التي يقومون بها لتأهيل الكوادر المهنية الكويتية. وأشار الى أن الجمعية تلقت من بعض أعضاء الهيئة التدريبية وجود ممارسات تتنافى وأسس قواعد وأخلاقيات المهنة الهندسية اومخالفات لأنظمة وقوانين الهيئة في المعهد، مثمنا عاليا جهود رابطة أعضاء هيئة التدريب لاحتواء بعض المشكلات التي شهدها أحد الأقسام العلمية في المعهد المهني. وأعرب، عن الأمل في أن يسارع مدير عام الهيئة د. علي المضف بالتدخل السريع لإنهاء هذه المخالفات و التعسف وانصاف الزملاء المهندسين العاملين في المعهد.

