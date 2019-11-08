وطن النهار

قال وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية المهندس فريد أسد عمادي ان حفظ كتاب الله وتلاوته وتدريسه وتعليمه هو النجاة لهذه الامة.

وقال عمادي في كلمة القاها نيابة عن راعي الحفل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة خلال الحفل السنوي السابع لتكريم الطلاب الدارسين بحلقات المغفور له _ بإذن الله _ العم خالد يوسف المرزوق وعددهم 250 طالبا، بينهم 18 حافظا لكتاب الله بالسند المتصل عن رسول الله «صلى الله عليه وسلم»، والذي اقيم اول من امس في فندق سفير الفنطاس.

«ان هذا القرآن العظيم الذي انزله الله تعالى وتعبدنا بتلاوته، من قرأ صفحة من كتاب الله له من الاجور العظيمة الوفيرة، مبينا ان هذا القرآن الخالد تحدى الله به فصحاء العرب، جعله الله تعالى دستور هذه الامة والمخرج لها من أزماتها».

وأضاف « مما لا شك فيه ان واجب الامة على ابنائها ان يحثوهم على حفظ كتاب الله ومدارسته، واقول لابنائي: عليكم بالعمل بما جاء في هذا القرآن، فانه لم ينزل ليتلى فحسب، انما انزل ليعمل به، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وهذا ما يجب على حفاظ كتاب الله، محذرا من ان نقرأ القرآن ونخالف ما فيه، فعلينا ان نربي ابناءنا وانفسنا على كتاب الله وسنة رسول الله والعمل بما جاء فيهما.

واردف عمادي قائلا «هذا القرآن العظيم هو منهاج هذه الامة، و نحن في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية حرصنا حرصا شديدا على تحفيظ كتاب الله تعالى وعلى زيادة الاقبال على هذا الكتاب العظيم وجعلنا في خطتنا الاستراتيجية، الهدف الاستراتيجي الاول زيادة الاقبال على كتاب الله وعلى حفظه وتلاوته وتدريسه وتعليمه لاننا نعتقد ان حفظ القرآن وتدريسه هو النجاة لهذه الامة.

مضيفاً: «وبحمد الله فان القطاعات المعنية والادارات المسؤولة عن تحفيظ القرآن بذلت جهودا كبيرة في توسيع رقعة الحلقات القرآنية في جميع مساجد ومراكز حفظ القرآن المنتشرة في ربوع الكويت بل وشجعنا المحسنين على اقامة مثل هذه الحفلات، ولا شك ان هذه الحلقات المقامة من ابناء العم خالد المرزوق هي صورة من صور تشجيع وزارة الاوقاف لمثل هذه الحلقات.

وذكر عمادي أنه اذا وجدنا ابناءنا قد حفظوا القرآن نكون قد حققنا الاهداف المرجوة من اعمال وزارة الاوقاف، مشددا على ان «حفظ القرآن وتحفيظه للأبناء هو بداية طريق الصلاح والاصلاح وهكذا كان شأن العلماء بدأوا حياتهم العلمية بحفظ كتاب الله منوها الى ان البركة تنزل على الاسرة وعلى الابن والمجتمع بحفظ كتاب الله تعالى.

احتفالية مباركة

بدوره قال رئيس تحرير جريدة الانباء وممثل أبناء المغفور له العم خالد يوسف المرزوق الزميل يوسف خالد المرزوق بهذه المناسبة «حياكم الله وأهلا وسهلا في هذه الاحتفالية القرآنية المباركة وأقول لكم نيابة عن إخواني أبناء المغفور له بإذن الله تعالي خالد يوسف المرزوق إننا لن ندخر جهدا أو مالا في سبيل مساندة هذه الحلقات المباركة التي يتخرج فيها كل عام حفظة كتاب الله بالسند المتصل عن النبي - صلى الله عليه وسلم».

وأضاف قائلا «بدأت الحلقات بسيطة ووصلت اليوم إلى (17) حلقة للناشئين وحلقة لتحفيظ الكبار , وحلقة للجاليات و(8) حلقات للقرآن والسند، وأبشركم اليوم عندنا أكثر من (250) دارسا للقرآن وخرجنا (64) حافظة للقرآن الكريم مجازا بالقراءات المتواترة، فهم بفضل الله وهمة المشايخ (18) خريجا في هذا الحفل حافظين للقرآن وأبارك لهم ولوالديهم تاج الوقار، وهم (4) كويتيين (2) من اليمن (2) من بنغلاديش و (10) من مصر، ولله الحمد والمنة.

واستطرد «ندعو الله عز وجل في هذه المناسبة الطيبة أن يحفظ الكويت وأميرنا الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد حفظهما الله، وأتوجه بالشكر لمعالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير البلدية الأخ فهد الشعلة على رعايته حفلنا هذا ونقول له «ما قصرت أبا سعد».

واعرب عن شكره لوكيل وزارة الاوقاف م. فريد عمادي ولجميع اركان الوزارة في داخلها وخارجها في المحافظات املا المزيد من التواصل والتعاون مع الجميع إن شاء الله،

وختم المرزوق كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لكل العاملين في هذه الحلقات بالقول «شكري وتقديري لكل فرد في هذه الحلقات المباركة من المسؤولين والمشايخ والعاملين في الحلقات وللطلبة والشباب والكبار والأقليات وأولياء الأمور وشرف لنا أن نقوم على أمر القرآن ورعاية اهله، على أمل أن نلتقي العام القادم مع حفظة جدد إن شاء الله.

باب الخير

من جهته قال الداعية الشيخ د. ناظم المسباح «في هذه المناسبة الطيبة بتكريم كوكبة من حفظة كتاب الله والتي يرعاها اخواننا من عائلة المغفور له خالد يوسف المرزوق فاننا ندعو الله _جل شأنه _ ان يكتب لهم الاجر والثواب، وان يرحم جميع موتاهم وان يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة».

وأضاف قائلا «العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى وتشجيع النشء على حفظه هو باب عظيم من ابواب الخير، فكتاب الله هو المنهج والمصدر الاول للتشريع في هذا الدين العظيم وهو ديننا الاسلامي الحنيف».

واكد ان رعاية هذا الكتاب وتشجيع النشء على حفظه فيه اجر وثواب عظيم لقول النبي «صلى الله عليه وسلم» خيركم من تعلم القرآن وعلمه» ويقول رسول الله «صلى الله عليه وسلم»، ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين».

واضاف قائلا «فهنيئا لمن بذل المال، ولمن بذل الجهد لتشجيع الشباب والنشء على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى».

وقال المسباح: «إن هذه الحلقات المباركة يبذل فيها عائلة المغفور له خالد يوسف المرزوق بسخاء ويشجعون الشباب لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، ولا نستطيع الا ان نقول «جزاكم الله عنا خيرا الجزاء»، وجزى المشايخ والمشرفين على هذه الحلقات المباركة التي خرجت الكثير من حفظة كتاب الله.

ووصف الداعية المسباح تخرج 18 حافظا لكتاب الله بالسند المتصل عن رسول الله «صلى الله عليه وسلم» هذا العام بأنه «عمل عظيم جليل، لان هذا اعتناء بالاسلام، فالمصدر الاول للتشريع في الاسلام هو كتاب الله تعالى , فمن يرعى هذا الكتاب يرفعه الله تعالى، ومن يبذل في تشجيع الامة على حفظه والعمل به له الاجر والثواب».

شراكة فاعلة

من جانبه قال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الثقافية بوزارة الاوقاف م. داود العسعوسي «نشارك اليوم تكريم كوكبة من حفظة كتاب الله في هذه الحلقات المباركة، ولاشك ان ابناء العم خالد يوسف المرزوق الكرام كانوا حريصين دائما على تكريم هذه الثلة من حفظة كتاب الله عز وجل.

وهذا ليس غريبا عليهم، وان دل ذلك فإنما يدل على حرصهم على نشر بذرة الخير في هذا البلد الكريم، وتنشئة الشباب على كتاب الله عز وجل .

وشدد على ان الارتباط بكتاب الله يجلب الخير الكثير للشباب والاسرة، مؤكداً ان حلقات العم خالد المرزوق تتطور بشكل رائع عاما بعد عام موضحا ان خدمة كتاب الله ورعاية حفظته فيه سعادة الدنيا والاخرة.

واوضح ان تكريم كوكبة من حفظة كتاب الله بالسند المتصل عن الله عز وجل هو توفيق كبير من الله عز وجل لكل من يقوم بهذا العمل الجليل في خدمة القرآن واهله.

واكد العسعوسي ان من قيم وزارة الاوقاف هي قيمة الشراكة المجتمعية حيث تقوم الوزارة بالشراكة مع جهات النفع العام او الجهات الخاصة الخيرية لما فيه مصلحة الشعب الكويتي والمقيمين على هذه الارض المباركة.

وختم قائلا «هذه الحلقات المباركة هي تجسيد واضح وعملي للشراكة الفاعلة بين وزارة الاوقاف والجهات الخيرية الداعمة لحفظة كتاب الله، وهي من الشراكات التي تفخر بها الوزارة وتمد لها يد التعاون لخدمة كتاب الله عز وجل والعناية باهله.

جهود مباركة

من جانبه وصف الاستاذ بكلية الشريعة د. بسام الشطي حلقات العم خالد يوسف المرزوق بانها «جهود مباركة في خدمة كتاب الله والعناية بأهله، فلا يوجد اعظم من الاهتمام بكتاب الله مصداقا لقول النبي«صلى الله عليه وسلم» خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، مضيفا بالقول «والعم خالد المرزوق _ رحمه الله، ومازال ابناؤه يسيرون على هذا النهج الطيب من الاهتمام بكتاب الله عز وجل ورعاية حفظته، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على مدى حرص عائلة المرزوق الكريمة بهذا الامر، والمشي على هذه الخطى الثابتة».

وذكر الشطي أن «هذا من اعظم الانجازات ومن اعظم الفضل ان نرى حفظة كتاب الله _ عز وجل من المواطنين ومن الوافدين ويتزايد اعدادهم بالسند المتصل على رسول الله «صلى الله عليه وسلم».

واستطرد «في السابق كنا نبحث عن حافظ لكتاب الله ولم نجد، ولكن بفضل الله تعالى ومن خلال هذه الحلقات المباركة في عموم الكويت بلغ حسب علمي عدد حفظة كتاب الله من المواطنين اكثر من 2000 حافظ، وعدد الوافدين اكثر من 4000 حافظ لكتاب الله _عز وجل في جميع المراحل العمرية، وان شاء الله يكون لهم ذخرا يوم القيامة كما ذكر النبي «صلى الله عليه وسلم» اقرأ وارتق فان منزلتك عند اخر ايه تقرأها، ويقول الله _عز وجل «إِنَّ هَ?ذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا».

صدح قرآني

من جهته قال مسؤول حلقات العم خالد يوسف المرزوق الشيخ احمد صالح قال «نحن اسمينا هذا اليوم بالصرح القرآني العظيم في تحفيظ القراء، وكان من فضل الله علينا ان انجبت هذه الحلقات المباركة 18 حافظا لكتاب الله بالسند المتصل عن النبي «صلى الله عليه وسلم» من الجنسيات المختلفة من الاخوة المواطنين والجنسيات العربية والاسيوية .

وأضاف «ومن فضل الله علينا ان خصصنا حلقة لصغار الخاتمين من مختلف الاعمار والمراحل الدراسية وهذه الحلقة نطلق عليها تمهيدي السند حيث يؤهل هؤلاء الحفظة لكتاب الله في العام القادم لنيل السند المتصل على رسول الله «صلى الله عليه وسلم».

واشار صالح الى ان عدد الدارسين بتلك الحلقات المباركة يقارب الـ 300 طالب من حلقات الكبار والبراعم والناشئة والجاليات والسند المتصل وحلقات صغار الخاتمين».

وختم بالقول «وهذا كله من فضل الله تعالى علينا ورعاية ودعم اسرة المغفور له العم خالد يوسف المرزوق

والعم الفاضل يوسف عبد الرحمن المشرف العام على الحلقات».

